Klaus-Elf erringt Meisterschaft: Neuer Weg bringt den Erfolg

Die SG Ernsthausen/Münchhausen ist zurück: Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A kehrt die Mannschaft von Trainer Eduard Klaus als Meister der Kreisliga B in die A-Liga zurück.

Nach dem 4:0-Auswärtssieg bei der SG Eder II am vergangenen Sonntag ist der SG Ernsthausen/Münchhausen der Titel nicht mehr zu nehmen. Dies feierte die Mannschaft zusammen mit vielen mitgereisten Fans ausgiebig und lautstark auf dem Sportplatz in Viermünden.

Das Team von Trainer Eduard Klaus hat eine nahezu makellose Saison hingelegt. Einzig das Auswärtsspiel beim Vizemeister TSV Dodenau wurde verloren. „Ich bin natürlich sehr zufrieden und auch stolz auf meine Mannschaft“, sagt der Meistertrainer Klaus. „Wir haben vor der Saison einen neuen Weg eingeschlagen mit dem Ziel, in der Liga vorne mitzuspielen und wenn möglich aufzusteigen. Dieses Ziel haben wir erreicht“, so Klaus weiter.

In der Tat hat sich nach dem Abstieg im vergangenen Jahr einiges getan bei der SG. Nach der Beförderung von Trainer Eduard Klaus vom A-Jugend- zum Senioren-Cheftrainer, setzte man im Burgwald vermehrt auf die eigene Jugend und Spieler aus Ernsthausen und Münchhausen.

Das war bei der SG in den vergangenen Jahren nicht immer so. „Wir wollten bewusst diesen Weg gehen und mit unseren jungen Spielern den Neuanfang wagen, diese Chance hat uns der Abstieg ermöglicht“, erläutert Klaus und fügt an: „Es war uns auch bewusst, dass es dabei Rückschläge geben kann. Aber alles in allem sind wir sehr gut durch diese Saison gekommen.“

Gerade im September habe die SG sich sehr schwergetan. Auf die Niederlage in Dodenau (0:2) folgte ein 1:1-Unentschieden gegen Türkgücü II. Und auch in den Spielen gegen Bottendorf II (2:1) und Laisa II (3:1) tat sich der frischgebackene Meister schwer. Als Wendepunkt der Saison sieht Trainer Eduard Klaus das Aufeinandertreffen mit dem SV Willersdorf: „Nach dem Spiel gegen Willersdorf, das wir Zuhause mit 6:0 gewonnen haben, war ich mir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.“

In der Tat lassen sich die Zahlen im weiteren Saisonverlauf sehen. Vor dem letzten Spieltag liegt die SG fünf Punkte vor dem TSV Dodenau. Ist Zuhause ungeschlagen, hat die beste Offensive der Liga mit 94 Treffern und stellt mit Christoph Trusheim auch den Toptorjäger der Liga (26 Treffer).

Auch für die kommende Saison haben sich die Verantwortlichen einiges vorgenommen beim Meister. Eduard Klaus: „Wir wollen unseren Weg mit den jungen Spielern weiter gehen und versuchen, auch eine Liga höher an unserem Spiel festzuhalten. Und wenn möglich, einen einstelligen Tabellenplatz anstreben.“

Von Michael Paulus