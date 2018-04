Das können auch Fußballer haben: Zweimal Stress mit dem "Ex"

Frankenberg. Nicht immer fühlt man sich besonders frohgelaunt, wenn man den „Ex“ trifft. Das ist in der Liebe nicht anders als beim Fußball. Fragen Sie mal bei der SG Eder.

Die Kicker des A-Ligisten trafen am vergangenen Sonntag mit beiden Mannschaften auf den FC Türkgücü Allendorf. Und damit kam es für die Frankenberger und Viermündener zu einem Wiedersehen mit ehemaligen Spielern – in beiden Partien des Nachmittags.

Beim Spiel der Reserve-Mannschaften war Mustafa Yavuz, ehemaliger Spieler der SG Eder, bei Türkgücü am Ball. Und es kam, wie es kommen musste: „Musti“ erzielte in diesem wichtigen Spiel im Abstiegskampf den Siegtreffer zum 3:2 für Türkgücü II – und das auch noch in der Schlussminute.

Mit diesem Sieg verließen die Allendorfer die Abstiegsränge, die SG Eder II ist nach Bunstruth/Hainas Sieg über Kellerwald Schlusslicht in der Kreisliga B. „Ich war nur eine Saison bei der SG. Da war das für mich ein normales Spiel wie jedes andere gewesen“, sagte Yavuz auf Nachfrage der HNA. „Wichtig waren im Abstiegskampf nur die drei Punkte für unsere Mannschaft.“

Erst Tor, dann Gelb-Rot

Auch im Spiel der beiden ersten Mannschaften gab es ein Wiedersehen. Egzon Shabani trug auch für eine Saison das Trikot der SG Eder, nun spielt er für Türkgücü. Und Sie ahnen es schon: Auch Shabani traf an alter Wirkungsstätte. Beim 4:0-Sieg seiner Mannschaft erzielte er das zwischenzeitliche 2:0.

„Es war ein Spiel wie jedes andere, auch wenn ein Großteil der Eder-Jungs noch mit mir zusammen gespielt hat“, so Shabani. Er habe ja nach der Eder-Zeit auch noch für Rennertehausen gespielt, „so dass es nicht ganz so emotional war“.

Nur der „Abgang“ vermasselte die Wiedersehensfreude. Nach gut einer Stunde musste Shabani mit Gelb-Rot das Feld verlassen und den Rest von außen verfolgen.

Von Michael Paulus