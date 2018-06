SG Eder II hält mit glücklichem Sieg die Frankenberger Kreisliga B 

Viermünden. Die SG Eder II hat den Klassenerhalt in der Kreisliga B geschafft. Nach dem Sieg im Hinspiel (2:1) gewann die Riebeling-Elf auch das Rückspiel mit 2:0.

Allerdings war der Sieg der Heimelf mehr als glücklich. Die Gäste aus Hatzfeld und Eifa waren im Rückspiel die spielbestimmende Mannschaft und hatten die klar besseren Chancen. Allerdings ließ die Chancenverwertung zu wünschen übrig. Erleichtert zeigte sich Patrick Riebeling, der Trainer der SG Eder II: „Ich bin froh, dass wir es wieder geschafft haben, die Klasse über die Relegation zu halten. Wir hatten aber viel Glück.“

Es entwickelte sich eine von beiden Abwehrreihen dominierte Partie. Oliver Ullmann hatte die erste echte Chance des Spiels. Ullmann setzte sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe landete aber am Pfosten (22.). Kurze Zeit später die nächste Möglichkeit für die Gäste, dieses Mal war es Tobias Schneider, der aber an Torwarten Lütteken scheiterte.

Die Heimelf hatte in der ersten Halbzeit nur eine echte Möglichkeit: Ein schnell ausgeführter Freistoß von Christoph Kroll ging nur knapp über das Tor (30.). Kurz vor der Pause hatten die Hatzfelder Fans den Torschrei auf den Lippen. Nach Pass von Miguel Heiner kam Jan Homrighausen im Strafraum an den Ball. Sein Schuss ging aber an den Aussenpfosten.

Nach der Pause wurde die Partie ausgeglichener. Aber die ersten Chance besaßen erneut die Gäste. Nach einem Pass von Ullmann tauchte Tobias Schneider frei vor dem Tor auf, allerdings bekam Schneider den Ball nicht am Torwart vorbei. Jetzt kam aber auch die Heimelf offensiv besser ins Spiel. Nach einem Fehler in der Abwehr kam Eder Torjäger Christian Idemudia an den Ball, scheiterte aber aus kurzer Distanz am stark reagierenden Dennis Zacharias im Tor der Gäste.

Kurze Zeit später die Führung der Heimelf, nach einer Riebeling-Ecke kam Christoph Kroll an den Ball und erzielte das 1:0. Die Gäste gaben sich aber nicht auf, sondern erspielten sich weitere Chancen. Aber Homrighausen, Ullmann und Petri scheiterten wiederholt an Lütteken. Nach 75 Minuten dann die Entscheidung: Nach einem Handspiel gab es Elfmeter für die Heimelf. Patrick Riebeling ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher.

Von Michael Paulus