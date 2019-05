Kreisoberliga: Oberes Edertal stürzt Spitzenreiter SG Lahnfels

Holzhausen - Dicke Überraschung am Holzhäuser Tannenweg: Die SG Oberes Edertal besiegte auf heimischem Rasen den bisherigen Kreisoberliga-Spitzenreiter SG Lahnfels dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 3:2 (3:2).

Die Lahnfelser mussten damit die Tabellenführung an den TSV Michelbach abgeben und fielen auf Rang zwei zurück. Durch diesen Sieg festigte die Sprang-Elf den sechsten Tabellenplatz.

Mit dem Spiel seiner Mannschaft war „OE“-Trainer Oliver Sprang sehr zufrieden, auch wenn er in der ersten Halbzeit bei seiner Elf etwas die defensive Ordnung vermisste. „Beide Mannschaften haben mit einem sehr offenen Visier gespielt“, so Sprang, der wie alle eine torreiche erste Halbzeit sah.

Zunächst brachte Marc Prenzer die favorisierten Lahnfelser mit 0:1 in Führung (17.). Die Heimelf zeigte sich von der Führung des Tabellenführers nur wenig beeindruckt und drehte jeweils nach Kontern das Spiel zu ihren Gunsten. Zunächst verwertete Pascal Blank sehenswert zum 1:1 (24.) in den oberen Torwinkel. Anschließend setzte der Torjäger Alexander Jung in Szene, der den Ball zur Führung über die Linie drückte. Der Ausgleichstreffer der SG Lahnfels fiel durch Fabian Schmidt (34.). Noch vor dem Halbzeitpfiff schlugen die Hausherren jedoch zurück, weil Eduard Bartel eine Vorlage von Yannik Blank aus kurzer Distanz verwertete.

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache verteidigte die SG Oberes Edertal geschickter und machte die Räume enger. Torchancen blieben auf beiden Seiten eher Mangelware und das Spielgeschehen spielte sich größtenteils im Mittelfeld ab.

Negativer Höhepunkt aus Sicht der Heimelf war die rote Karte gegen Yannik Blank (88.). ms