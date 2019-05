Kreisoberligist TSV Röddenau hofft auf weiteren Sieg im Kampf gegen den Abstieg

Frankenberg – Für positive Schlagzeilen sorgen momentan die beiden heimischen Fußball-Kreisoberligisten SG Oberes Edertal und der TSV Röddenau. Die Sprang-Elf überraschte jüngst mit einem Sieg über die SG Lahnfels. Am kommenden Sonntag geht es zum SSV Hatzbach. Der TSV Röddenau will seine kleine Siegesserie möglichst auch beim Tabellenfünften SV Eckelshausen fortsetzen: Das hehre Ziel der Schirru-Elf bleibt der wieder in Reichweite gerückte Klassenerhalt.

TSV Röddenau:

Lage: Das 2:0 gegen den FC TürkGücü Breidenbach war der fünfte Sieg in Folge für die Elf von Trainer Cataldo Schirru. Die Wende von einer sehr mauen Hinrunde zu einem fulminanten Saisonendspurt hat für den Spielausschuss-Obmann Thomas Müller diese Gründe: „Wir haben uns die jüngsten Erfolge mit sehr viel Fleiß und harter Arbeit verdient“, betont er. Zum Glück sei damit auch die Spielfreude zurückgekehrt.

Der Gegner: Ist der Rangfünfte SV Eckelshausen. Im Hinspiel setzte es für Röddenau eine 0:4-Niederlage. „Eckelshausen ist ein starker Gegner, der uns im Hinspiel klar die Grenzen aufgezeigt hat“, sagt Thomas Müller. Als Aufsteiger startete das Team von Trainer Osman Özdemir auf Rang sechs, hielt sich in der Rückrunde konstant zwischen Rang vier und fünf.

Das sagt der Spielausschuss-Obmann: „Wollen wir den Klassenerhalt packen, dann müssen wir auch in Eckelshausen gewinnen.“

SG Oberes Edertal

Lage: Sicherer Tabellenplatz sechs, 47 Zähler auf der Habenseite – und jüngst den Spitzenreiter SG Lahnfels mit einer Niederlage nach Hause geschickt. Für einen Aufsteiger ist das schon eine beeindruckende Bilanz. Davon ist auch Oliver Sprang mit Stolz erfüllt. „Wir haben bislang eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Wenn mir das jemand vor der Serie prophezeit hätte, dann hätte ich das sofort unterschrieben“, sagt der OE-Trainer.

Einziges Manko in der gegenwärtigen Lage: die vielen Ausfälle. Sprang: „Ich musste in den letzten drei Spielen das Team schon jeweils mit Spielern aus der Reserve auffüllen.“

Der Gegner: Der SSV Hatzbach ist Rangsiebter, hat bislang 44 Zähler aus 31 Partien geholt. Sprang: „Hatzbach ist ein unangenehmer Gegner. Das wird eine harte Nuss.“ Das torreiche Hinspiel gewannen die Kicker von Oberes Edertal mit 5:4. Gegenstück von Torjäger Pascal Blank ist bei den Gastgebern Stürmer Fabio Monaco, der mit 23 Treffern bislang nur ein Tor weniger als Blank erzielte. „Seine Kreise gilt es einzuengen“, sagt Sprang.

Das sagt der Trainer:„Mein Ziel ist es, gegen Hatzbach zu gewinnen. Das wird schwer genug werden, denn zuhause sind sie stärker einzuschätzen, während wir uns auswärts nicht ganz so stark präsentieren.“ Sprang hat noch das Ziel im Hinterkopf, als bester Aufsteiger die Serie zu beenden. Das ist gegenwärtig Eckelshausen, und um den SV zu überflügeln, braucht es einen Sieg.