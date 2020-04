Land schnürt finanzielles Hilfspaket für Vereine

Guthaben oder nichts haben: Seit die Corona-Krise das Vereinsleben still gelegt hat, dreht sich dort vieles um Geld. Das Land Hessen stellt für sie ein Förderprogramm bereit.

Auf diese Unterstützung haben auch viele Frankenberger Vereine in der Corona-Krise gewartet: Die Landesregierung hat ein finanzielles Hilfspaket für die rund 41 000 gemeinnützigen Vereine in Hessen geschnürt. Wegen der vielen Beschränkungen könnten viele Clubs ihre Arbeit kaum oder nur schwer aufrechterhalten, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier bei der Vorstellung des Förderprogramms „Weiterführung der Vereins- und Kulturarbeit“.

Wer einen Antrag stellt, kann bis zu 10 000 Euro an finanzieller Unterstützung erwarten, die nicht zurückgezahlt werden muss. Die Finanzmittel können ab Mai online beantragt werden. Das Geld soll aus dem jüngst beschlossenen Nachtragshaushalt kommen. Die Laufzeit dieses Förderprogramms ist auf den 31. Dezember datiert.

Es können Gelder beantragt werden unter anderem für Nachwuchsarbeit, Mieten/Betriebskosten, Instandhaltungen, aber auch für Ausgaben, die für bereits in Auftrag gegebene und durch die Pandemie abgesagten Projekte (Storno- und Reisekosten, Ausfallhonorare, Werbung, Sachkosten) gezahlt wurden.

Gemeinnützige Vereine aus allen Bereichen, ob Sport, Kultur, Naturschutz oder Bildung können einen Antrag bei dem jeweils zuständigen Ministerium stellen (corona-vereins-hilfe@sport.hessen.de). Allerdings nicht ohne Gegenleistung. Die Vereine müssen in dem Antrag ihre finanzielle Situation offenlegen, plausibel machen, wie derzeit ihre Finanzlage und ihre Kostensituation ist.

Der Sportkreis Waldeck-Frankenberg stehe den Vereinen als Ratgeber gern zur Seite, sagte der Vorsitzende Uwe Steuber. „Wir helfen gern beim Ausfüllen der Anträge, damit sie nicht noch ein paar Mal zwischen Wiesbaden und Korbach hin- und hergeschickt werden müssen.“ Der Sportkreis-Chef sieht in der Richtlinie dieses Förderprogramms aber einige offene Fragen. „Die wollen wir so schnell wie möglich gemeinsam mit dem Landessportbund klären“, sagt Steuber. So sei noch unklar, ob die Vereinskasse leer sein müsse, um Geld aus diesem Fördertopf zu erhalten oder ob doch eine gewisser Geldbetrag darin enthalten sein dürfe.

Der Sportkreis werde sich dafür einsetzen, dass Vereinen eine gewisse Rücklage verbleibe, betont Steuber. „Schließlich haben sie sich diese kleinen finanziellen Puffer durch viel ehrenamtliche Arbeit erwirtschaftet. Ein gewisser Notgroschen muss den Vereinen schon bleiben.“

Vermutlich steht in diesen Corona-Zeiten einigen Vereinen das Wasser bereits bis zum Hals und sie benötigen unbedingt und schnell eine lebensnotwendige finanzielle Spritze. Da kommt ein Vorstand möglicherweise auch zu der Entscheidung, diese oder jene Rücklage zu verschweigen. Steuber rät aber davon ab, den Weg zur Hilfe auf der schiefen Bahn zu suchen. „Der Antrag basiert auf Vertrauen, aber es werden Stichproben genommen und das Land darf sich Auskünfte über die Vereine beim Finanzamt einholen.“ Weitere Infos im Netz: www.staatskanzlei.hessen.de rsm