Letzte Röddenauer Chance über die Ostertage

Fußball-Kreisoberliga Nord

+ © Michael Paulus Im Hinspiel (3:2) hatte die SG Oberes Edertal gegen Röddenau allen Grund zum Jubeln, wie hier beim Tor zum 2:2 (von links) Nicolas Hirt, Leon Althaus, Philipp Herguth, Janik Kroh, Etekan Ka rsli und Eduard Bartel. © Michael Paulus

Röddenau. Letzte Chance für den TSV Röddenau: Über Ostern müssen in der Fußball-Kreisoberliga zwei Siege her, ansonsten dürfte der Abstieg endgültig nicht mehr zu vermeiden sein. Den Auftakt macht das Derby am Gründonnerstag (19 Uhr) gegen die SG Oberes Edertal.