Blick in die Fußball-Historie: Eine Schnapsrunde mit Folgen

Willersdorf/Haubern. Wenn es gegen Bottendorf geht, sind die Fußballer des SV Willersdorf besonders motiviert. Aber mit einem anderen Nachbarverein verbindet die SVW-Kicker ebenso viel: Haubern. Der TSV kreuzte nicht durchweg den Weg der Willersdorfer, aber das 50. Lokalderby liegt schon elf Jahre zurück.

Am Sonntag (15 Uhr) treffen sich die beiden derzeitigen B-Ligisten – wie Fußball-Chronist Horst Möller nicht entgangen ist – zum 66. Mal.

In fast 60 Jahren seit der ersten Begegnung gab es nur 33 Jahre, in denen das Derby überhaupt stattfand. Denn meist spielten die „Hawwerhasen“ (36 Jahre A-Liga, 32 Jahre B-Liga) und die „Schepperlinge“ (17 Jahre A-Liga, 44 Jahre B-Liga) in verschiedenen Spielklassen. Nach dem Duell 1965 vergingen zehn Jahre bis zur nächsten Auflage.

Denn die Willersdorfer, die insgesamt mehr Aufs und Abs hatten, spielten in dieser Dekade in der A-Klasse. Auch zwischen Derby 28 und 29 (1984/1989) vergingen fünf Jahre. Nach zwei Jahren A-Klasse ging es 2017 für die Blau-Weißen wieder eine Etage tiefer.

Die Hauberner, die nur drei Jahre höher als der südliche Nachbar spielten, schafften erst 1989 den Aufstieg in die A-Klasse, in der sie zuletzt 2012 spielten. 2014 mussten sie sogar den bitteren Gang in die C-Liga antreten. Mit zwei jungen Mannschaften gelangen aber Umbruch und Neustart, in dieser Spielrunde ist der Aufstieg in die A-Liga nach längerer Zeit mal wieder greifbar.

Sechs Jahre kein Spielbetrieb

Bemerkenswert verlief der Anfang des TSV-Fußballs nach dem Zweiten Weltkrieg. 1950/51 gehörte Haubern der A-Klasse an, ein Jahr später war das Dorf von der heimischen Fußball-Landkarte verschwunden.

Bis 1957 gab es keinen Spielbetrieb, stattdessen sah man „Haubernsche“ im Willersdorfer Trikot. Beides ist einem kuriosen Stück Vereinsgeschichte zu verdanken, nachzulesen in der Chronik des TSV Haubern. Im Abstiegsjahr 1951 wurde Adam Hochgrebe anstelle Heinrich Scheffels Vorsitzender. In der Jahreshauptversammlung wurde darüber hinaus über eine Flasche Schnaps diskutiert. Die hatte einige Sportfreunde bei der Verabschiedung eines Spielers verzehrt. Die Pulle aus der Vereinskasse bezahlen? Das lehnte die Versammlung ab.

Offensichtlich ein fataler Beschluss. Zur neuen Saison verließen laut Chronik mehrere Spieler den TSV, dessen der Spielbetrieb lag auf Eis. Das habe viele sicher noch ebenso in Erinnerung wie schöne Momente aus der Derbyhistorie; etwa das „Kullnie-Derby“ vor einigen Jahren, als man das Spiel auf dem schmucken Waldsportplatz der ehemaligen Rot-Weiß-Kicker von Friedrichshausen austrug.

Auf Kirmes Sieg gefeiert

„Klar war es auch mal brisant und umkämpft. Aber es gab nie Stress“, sagt Hauberns Vorsitzender Holger Pärnt. Eher ging es meist gesellig zu bei den Kickern der 500 bzw. 600 Einwohner zählenden Dörfer „Man saß nach Anpfiff lange zusammen oder besuchte gemeinsam ein Fest in Willersdorf oder Haubern“, so Pärnt. Ein bisschen Schadenfreude war aber nie verboten. Pärnts Vorgänger Armin Hesse ließ sich bei der Schepperlingskirmes Ende 2006 nicht lange bitten, um auf das 49. Derby vom Nachmittag hinzuweisen. „Nach dem 4:1 gegen Willersdorf macht das Feiern doppelt Spaß“, rief Hesse den Besuchern zu.

Mal schauen, wer beim 66. mehr in Feierlaune gerät.