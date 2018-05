Marathon-Stützpunkt Frankenberg: Run Up steigt am 8. Juni

Frankenberg. Auch im Marathon-Stützpunkt Frankenberg beginnen die Vorbereitungen auf den Kassel-Marathon im September: Der "Run Up" ist am 8. Juni.

Wenn die Starter beim Kassel-Marathon ans Ende des Laufes – egal ob Marathon, Halbmarathon oder Staffeln – sie also ans Finishen in der Fuldametropole denken, dann geraten sie unwiderruflich ins Schwärmen. „Die Atmosphäre in Kassel ist sehr schön. Du kannst im Stadion bleiben, dich von Familie und Freunden feiern lassen. Und du kannst deine Kameraden empfangen, wenn sie später ins Ziel kommen“, sagt Robert Klinge. Er ist Trainer im Marathon-Stützpunkt Frankenberg.

„Der Zieleinlauf im Auestadion ist einer der Besten überhaupt“, pflichtet ihm Martin Isgen bei. „Das ist schon eine außergewöhnliche Sache“, sagt der Frankenberger Stützpunktleiter. Er ist zusammen mit den Trainern Robert Klinge und Tobias Schütte in die Frankenberger HNA-Redaktion gekommen. Mit dabei der Chef des Kassel-Marathon, Winfried Aufenanger.

Wie im Stützpunkt Frankenberg, der im Fitness-Resort Charisma im Teichweg beheimatet ist, starten in diesen Wochen alle 20 Stützpunkte in die Saison. Der „Run Up“ in Frankenberg ist am 8. Juni (18 Uhr) im Charisma, so Isgen. Zum Frankenberger Trainerteam zählen Tobias Schütte, Robert Klinge sowie Isgen selbst und Hannah Brandt. Seit vergangenem Jahr arbeiten auch der Stützpunkt und der Lauftreff Frankenberg sehr eng zusammen.

Der Vorbereitungslauf auf der originalen Halbmarathon-Strecke in Kassel ist für Sonntag, 29. Juli, geplant, so Winfried Aufenanger.