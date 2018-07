Marburger Nachtmarathon: Läufer biegt kurz vor dem Ziel falsch ab

Marburg. Heimische Siege gab es beim 21. Marburger Nachtmarathon: Micha Thomas (LG Eder) siegte über die Halbmarathon-Distanz (21,1 km) in 1:13:51 Stunden.

Dr. Markus Schraub (Rosenthal, startet für LG Blau-Gelb Marburg) folgte als Gesamtfünfter und M 45-Sieger in 1:17:00. Kerstin Debus (LG Eder) lief als schnellste heimische Teilnehmerin bei den Frauen nach 1:42:42 als Fünfte und W 45- Siegerin ins Ziel.

Mit insgesamt 1963 Läuferinnen und Läufern (1295 Einzelstarter und 668 Staffelläufer) stieß der Nachtmarathon bei hochsommerlichen Temperaturen auf eine sehr gute Resonanz.

Bei hohen Temperaturen wurden 1167 Läufer – darunter 381 Frauen – am historischen Marktplatz der Universitätsstadt auf die 21,1-km-Distanz geschickt, wovon einige im Ziel ihre persönliche Bestmarke deutlich verbessert hatten.

Von den Marathonläufern war die Strecke zweimal zu laufen. Demeke Wosene (LG Rüsselsheim) hatte zur Halbzeit bereits einen beruhigenden Vorsprung herausgelaufen. Micha Thomas und Yibrah Gidey Kahsey (ASC Breidenbach) folgten in der ersten, Dr. Markus Schraub in der zweiten Verfolgergruppe. Als sich der Rüsselsheimer trotz eines begleitenden Radfahrers dem Ziel im Uni-Stadion näherte, bog er jedoch an der letzten Kreuzung nicht ins Stadion ab, sondern auf die zweite Marathonrunde. So war der Weg frei für Micha Thomas, in Marburg Halbmarathon-Dritter 2015 und Zweiter 2016. Für den amtierenden hessischen 10 000-m-Meister zeigten die Uhren im Ziel 1:13:51 Minuten an. Yibrah Gidey Kahsey folgte als Zweiter in 1:15:29. Trotz des Missgeschicks konnte der Rüsselsheimer Demeke Wosebe in 1:16:42 den Bronzeplatz retten. Als Gesamtfünfter und M 45-Sieger passierte Dr. Markus Schraub das Ziel in 1:17:00 Stunden. Sven Schröder (LG Eder) lief in dieser Altersklasse nach 1:26:23 auf Rang vier. LG-Kollege Thomas Hasenauer folgte in 1:31:54 Stunden auf Rang fünf.

Debus schnellste Heimische

Mit Silber der Altersklasse M 40 wurde Normen Stiebig (SV Dodenhausen, 1:26:37) ausgezeichnet. Als schnellste heimische Läuferin war Kerstin Debus nach 1:42:42 im Ziel und hatte sich damit Rang fünf im Gesamteinlauf der 381 Frauen und Gold in der W 45 gesichert.

Bianca Bremmer vom Lauftreff Frankenberg siegte in der Altersklasse W 35 in 1:43:30. In sehr guter Form präsentierte sich auch die 55-jährige Heike Weiß (Laufen gegen Krebs Frankenberg): Nach ansprechenden 1:55:55 Stunden hatte sie die Altersklasse W 55 mit 1:50 Minuten Vorsprung gewonnen.

128 Läuferinnen und Läufer hatten die klassische Marathon-Distanz von 42,195 km unter die Füße genommen. (zma)

Ergebnisse: www.ultra-marathon.de