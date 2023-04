FC Ederbergland beim SSC Juno Burg gefordert: Mehr Zug zum Tor nötig

Von: Wilfried Hartmann

Viel gab es im Hinspiel auf Battenberger Kunstrasen zu bejubeln, wie hier der Torschuss zum 4:0 durch Hendrik Wickert (FC Ederbergland). © KALISKE

In der Fußball-Verbandsliga Mitte reist der FC Ederbergland am Sonntag (23. April) zum SSC Juno Burg. Der SSC kämpft gegen den Abstieg, während Ederbergland die Punkte im Aufstiegsrennen benötigt.

Battenberg – Der FCE will in die Hessenliga. Rechnerisch vier Punkte Vorsprung hat der Fußball-Verbandsligist FC Ederbergland als aktueller Relegationsplatzinhaber und Tabellenzweiter vor der SG Marburg.

Diese vier Punkte sollen es auch nach dem kommenden Spieltag sein. Dabei geht die Reise der Elf von Trainer Fabian Glaßl nach Burg, wo der gastgebende SSC Juno gegen den Abstieg kämpft. Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Der Aufsteiger hat noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, darf dabei aber keine Punkte mehr liegen lassen. Wie ernst es den Dillkreislern ist, sah man vergangene Woche, als man beim Tabellenführer VfB Marburg zur Pause mit 2:1 führte, dann aber doch bei der 2:5-Niederlage nach der Halbzeit die Segel streichen musste. Burgs Manko ist die löchrige Deckung. Mit 65 Treffern musste der SSC am häufigsten die Kugel aus dem Netz holen.

Fabian Glaßl will das Spiel in Burg mit der nötigen Ruhe angehen: „Wir müssen erst einmal auf uns blicken, unsere Abläufe stärken und unser Spiel ordentlich durchbekommen.“

Im Hinspiel ein 5:0

Das Hinspiel gewannen die Ederbergländer mit 5:0, als es nach Toren von Maxim Zich (2), Janis Wolff und Hendrik Wickert bereits zur Pause 4:0 stand. Ingo Miß stellte nach dem Wechsel den Endstand her. Allerdings bedurfte es einer starken Leistung, da Burg jederzeit auf seine Chance lauerte.

Beim Marsch in Richtung Relegation kann sich der FCE besonders gegen einen Abstiegskandidaten keine Blöße geben. „Wichtig wird sein, dass wir das letzte Drittel zielsicherer angehen und mehr Zug zum Tor entwickeln. Es wäre schön, wenn wir weniger liegen lassen würden.“ Mit Burg, kommender Woche Kinzenbach und am 14. Mai Eltville hat der FCE drei Kellerkinder als Gegner und einen günstige Ausgangslage das gesteckte Ziel zu erreichen. Bei den Spielen in Waldbrunn, in Niedernhausen und gegen Zeilsheim soll dann der Deckel auf den Relegationstopf gelegt werden.

Personell kaum Änderungen

Personell dürfte sich gegenüber dem Sieg gegen die SF/BG Marburg nicht viel ändern, auch wenn sich die FCE-Taktik dem Gegner anpassen dürfte. „Auch wenn wir zuletzt zwei Spitzenspiele hatten, dürfen wir die Partie in Burg nicht weniger ernsthaft angehen. Mit Blick auf unser Saisonziel gilt es, sich weiter zu stabilisieren“, macht Glaßl deutlich, dass bis zu einer möglichen Relegation die Arbeitsabläufe auf dem Platz automatisiert sind.

Felix Nolte dürfte nach seiner Wadenverhärtung wieder einen Einsatz wagen, während Ahmad Ibrahim seine Schulterverletzung noch nicht auskuriert hat.