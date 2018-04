Micha Thomas und Bianca Bremmer gewinnen den Halbmarathon

Altenlotheim. Micha Thomas (LG Eder) und Bianca Bremmer (Lauftreff Frankenberg) haben den Halbmarathon beim Altenlotheimer Dorflauf gewonnen.

Der Dorflauf war der vierte Wertungslauf des Waldeck-Frankenberger Laufcups und lockte bei guten Witterungsbedingungen 191 Teilnehmer an den Start.

Als hessischer Spitzenläufer der Altersklasse M 30 erfüllte Micha Thomas (LG Eder) seine Favoritenrolle. Die ohnehin schon recht anspruchsvolle Halbmarathonstrecke stellte noch einmal etwas höhere Anforderungen, weil sie in ihrem Verlauf aus organisatorischen Gründen kurzfristig geändert werden musste. Eine längere knackige Steigung erhöhte die Belastungen zusätzlich.

Für Micha Thomas kein Problem: Der LG-Eder-Läufer präsentierte sich eine Woche vor den hessischen Langstreckenmeisterschaften in Frankfurt in guter Form und lief in 1:20:04,8 Minuten bis ins Ziel acht Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Julian Göbel (SC Rückershausen) heraus. Clemens Blaschke (TV Bergheim, Altersklasse M 45) folgte als Sieger des Vorjahres in 1:35:51,6 Stunden.

Gut drauf war auch Klaus Kirschner vom SV Dodenhausen. Er siegte in der Altersklasse M 60 in 1:38:52,1.

Bremmer diesmal vor Wege

Bei den Frauen hatte Bianca Bremmer (Lauftreff Frankenberg) erstmals das Dauerduell gegen Carmela Wege (SV Dodenhausen) für sich entschieden. Für Bremmer zeigten die Uhren 1:47:39 Stunden an, für Wege 1:53:03.

Etwas knapper fielen die Entscheidungen über 10 Kilometer aus. M-40-Läufer Alexander Dakiw von Eintracht Frankfurt siegte in 35:51,8 Minuten mit 41 Sekunden Vorsprung auf den drei Jahre älteren hessischen M 45 Halbmarathonmeister Dr. Markus Schraub (Rosenthal/Blau-Gelb Marburg). Peter Groß (TSV Odershausen ließ sich den Sieg in der M 50 nicht nehmen. Seine Zeit: 38:28,7 Minuten.

Ein starkes Rennen lief die 45-jährige Kerstin Debus von der LG Eder. Nach 43:51,8 Minuten hatte sie den Lauf mit fast zwei Minuten Vorsprung gewonnen. Vanessa Isaak (Laufen gegen den Krebs, Frankenberg) in 45:51 Minuten und die U 20-Läuferin Jana Saßmannshausen (Netphen, 46:01) folgten auf den Rängen.

Auch Thorsten Kramer (LG Eder) stellte sich vor den hessischen Langstreckenmeisterschaften in guter Form vor. Den 5000-Meter-Lauf nutzte er als letzte flotte Trainingseinheit. Nach 17:40,3 Minuten war Kramer unterm Strich 13 Sekunden früher im Ziel als 2017. In Frankfurt zählt der Battenfelder Physiotherapeut in der Altersklasse M 50 zum engsten Kreis der Medaillenanwärter.

Der TSV Altenlotheim hatte einmal mehr beste Organisationsarbeit geleistet. Die Starts erfolgten auf die Minute pünktlich. Nur wenige Minuten nach den einzelnen Läufen wurden auch die Sieger mit Urkunden und Preisen geehrt. (zma)