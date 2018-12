Micha Thomas wird seiner Favoritenrolle am Twistesee gerecht

Bad Arolsen. Micha Thomas ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 34-jährige Läufer der LG Eder feierte am Samstag beim traditionellen Twistesee-Adventsmarathon einen souveränen Sieg.

Nach starken 2:48:01:6 Stunden hatte er seine Siegerzeit aus dem Jahr 2015 um fast zwei Minuten getoppt. Bei den Frauen gewann die W 45-Läuferin Sylke Kuhn (100 Marathon Club) in 3:31:54,9 Stunden.

Micha Thomas, derzeit schnellster Waldeck-Frankenberger Langstreckenläufer, setzte sich vom Start weg an die Spitze des Feldes. Nach 40 Minuten passierte er mit dem M 45-Läufer Aloys Buschkühl (TSV Rüthen) im Schlepptau die Zehn-Kilometer-Marke. Nur wenige Sekunden später folgte Relin Mehrhoff (Herzhausen/ Trianhas VfL Bad Arolsen).

Die 21,1 Kilometer-Marke an der Verpflegungsstelle auf der „Bühler Höhe“ passierte das Führungsduo nach 1:25 Stunden. Auf der dann zu laufenden fünf Kilometer langen Schleife forcierte Thomas das Tempo und lief bis ins Ziel einen Vorsprung von 4:27 Minuten heraus.

Nach 2:48:01,6 Stunden hatte er seine Siegerzeit aus dem Jahr 2015 und fast zwei Minuten verbessert. In dieser Form wäre für ihn bei einem schnellen Stadtmarathon eine Zeit von deutlich unter 2:40:00 Stunden möglich gewesen. Aloys Buschkühl passierte die Ziellinie nach 2:52:38,8 Stunden.

Triathleten folgen

Knapp eine Minute später folgten zwei Triathleten: Martin Huhndorf (SC Neukirchen, 2:53:35,4 Stunden) und Relin Mehrhoff in 2:53:35,8 Stunden. Der Herzhäuser Mehrhoff hatte seine Zeit aus dem Vorjahr bei seinem Marathondebüt (2. Platz in 2:57:13 Stunden) um 3:37 Minuten gesteigert.

Nach zweijähriger verletzungsbedingter Marathonpause feierte der 49-jährige Marcus Mattner (LG Eder) ein gelungenes Comeback. Für den M 45-Sieger zeigten die Uhren vielversprechende 3:03:01,1 Stunden an. „Darauf kann ich aufbauen und vielleicht, wenn ich verletzungsfrei bleibe, im nächsten Jahr in der Altersklasse M 50 meine Marathonbestzeit von 2:39:23 Stunden wieder angreifen“, freute sich der Battenberger. In 3:23:36,4 Stunden belegte sein LG-Eder- Kollege Thomas Hasenauer Rang vier der M 45.

Immer besser in Form kommt Jens Schumann (Triathlon Waldeck). Am 1. September in Bergheim lief er seinen zweiten Halbmarathon in 1:22:15 Stunden, am Samstag am Twistesee debütierte er als Zweiter der M 30 in 3:11:27,1 Stunden.

Insgesamt 41 Frauen stellten sich den Anforderungen um den Twistesee. Mit der Startnummer 62 führte die W 40-Läuferin Caroline Crede (Team Tönges) das Feld lange an, ehe sich dann Sylke Kuhn (100 Marathon Club, W 45) an die Spitze setzte und in 3:31:54,94 Stunden einen deutlichen Sieg mit 3:15 Minuten Vorsprung nach Hause lief.

Ein starkes Rennen lief die in Nieder-Schleidern wohnende und für den PSV Grün-Weiß Kassel startende Ulla Henning. Einen Halbmarathon hatte die W 55-Läuferin in diesem Jahr in Kassel in 1:35:32 Stunden gelaufen. Den Marathon am Twistesee beendete sie als Gesamt-Zweite und W 55-Siegerin in 3:35:11,2 Stunden. Nach 3:38:46,9 wurde die lange führende Caroline Crede als W 45-Siegerin ausgezeichnet. (zma)