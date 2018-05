Mit Überlegenheit und Konstanz sichert sich SG Oberes Edertal Titel

Triumph am späten Mittwochabend in Bromskirchen: Spieler und Fans von Oberes Edertal feiern ausgelassen die Meisterschaft in der Kreisliga A nach dem 4:1-Erfolg beim gastgebenden TSV.

Holzhausen. Dass der neue Meister der Kreisliga A SG Oberes Edertal heißt, ist nicht wirklich überraschend. Für viele Trainer der Liga und Experten gehörten die Spieler aus Holzhausen und Reddighausen schon lange zu den Spitzenteams der Liga.

Was aber schon etwas überrascht, das ist die Überlegenheit, mit der die Sprang-Elf die Liga beherrscht hat. Das liegt natürlich an der Konstanz, mit der Oberes Edertal durch die Saison marschiert. Nach 27 Spieltagen ist „OE“ immer noch ungeschlagen, stellt die beste Abwehr der Liga und steht damit hoch verdient drei Spieltage vor Ende mit 14 Punkten Vorsprung als verdienter Meister und Aufsteiger in die Kreisoberliga fest.

Die Verantwortlichen haben es bei Oberes Edertal geschafft, nach dem Abstieg im letzten Jahr die Mannschaft gut zu verstärken: Die Neuzugänge Gino LeRose, Philipp Herguth, Eugen Schott und Eduard Bartel sind alle Stammkräfte beim Meister. Hinzu kam dann mit Oliver Sprang ein neuer Trainer.

Voll da gegen Topteams

Was außerdem auffällt beim neuen Meister: Gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft rief OE taktisch und spielerisch seine besten Leistungen ab. Immer dann, wenn es gegen die Topteams ging, war die Sprang-Elf voll bei der Sache.

Trainer Oliver Sprang ist es gelungen, seine Elf taktisch sehr gut einzustellen und ihr beizubringen, defensiv diszipliniert zu spielen und im Spiel nach vorne auch mal geduldig auf seine Chance zu warten.

Jedes Spiel war geprägt von einer klaren taktischen Ordnung. Daher zeigt sich der Meistertrainer auch hoch zufrieden: „Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so lernfähig und auch lernwillig ist. Willig sind viele, aber fähig nicht alle. Die Mannschaft setzt Vorgaben unglaublich gut und schnell um“, so Sprang.

Der Trainer führt weiter aus: „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, Wobei die jungen Spieler bereits über einige Erfahrung verfügen.“

Lob gibt es auch für den Trainer: „Ich habe selten einen Trainer erlebt, der so genau und akribisch arbeitet wie Oliver Sprang“, lobt Bodo Specht, Spartenleiter Fußball, seinen Chefcoach. „Oliver hat einfach ein Händchen für junge Spieler und holt aus allen das Optimale heraus. Er hat in die Mannschaft eine Konstanz reingebracht und sie auch taktisch in jedem Spiel hervorragend eingestellt“, sagt Specht.

Trainer und Therapeut

Und Oliver Sprang sei nicht nur Trainer, er sei auch Physiotherapeut, hole verletzte Spieler zu sich nach Hause und kümmere sich um Reha- Maßnahmen, damit sie schnell wieder spielen könnten. Specht: „Dies habe ich in dieser Form noch bei keinem Trainer erlebt.“

Für die kommende Kreisoberliga-Saison gilt: Der Kader muss breiter aufgestellt werden. „Wir suchen für alle Mannschaftsteile Verstärkungen. Dabei ist es wichtig den Kader in der Breite wie auch in der Spitze zu verstärken“, so die Aussage von Vereinsseite.

Von Michael Paulus