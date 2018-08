Moto-Cross-Freunde Laisa bieten der großen Hitze die Stirn

Laisa. Die Moto-Cross-Freunde haben der großen Hitze die Stirn geboten: In Laisa fand am Wochenende das jährliche Moto-Cross-Rennen im Motor-Sport-Ring (MSR)-Cup statt.

Durch die große Trockenheit hatten die Organisatoren anfänglich Angst, den Termin absagen zu müssen. Doch durch die super Teamarbeit des MCF Laisa wurde mit Wässern über Nacht diese besiegt. So war der Staub gebunden und die Brandgefahr im Griff.

Laisa zählt mittlerweile zu einem festen Termin im MSR-Cup-Kalender, was sich auch auf die Teilnehmerzahl auswirkt. Gegenüber letztem Jahr mit 160 Starten, begeisterte der Verein schon dieses Jahr 250 Starter in den verschiedensten Klassen für das Rennen in Laisa. Die Starter und etwa 500 Besucher kamen am Rennwochenende voll und ganz auf ihre Kosten.

Die eigenen Fahrer des MCF Laisa konnten das Tempo bei den Tageslizenzfahrern und in der MX 2 national nicht ganz mithalten. Aber die jüngsten MCF-Starter, Lenny Paul Weinert und Luca Nierychlo, bekamen vom Bürgermeister Christian Klein für ihr erstes Rennen und besondere Leistung einen Pokal. Beide wurden waren durch die Jugendarbeit von Marco Nierychlo perfekt vorbereitet und zeigten ihr Können auf einer Yamaha PW 50. Ein besonderer Dank geht an alle Helfer und Vereinsmitglieder, ohne die ein so erfolgreiches Wochenende nicht möglich wäre. (mp)