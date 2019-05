Neue Kooperation im Kreis Frankenberg: Drei Vereine, zwei Teams

Frankenberg - Der SSV Bunstruth, der TSV Haina und der TSV Löhlbach stellen die Weichen für die Zukunft: Die drei Vereine streben zur neuen Saison eine Zusammenarbeit im Fußball an und stellen gemeinsam zwei Mannschaften.

Die SG Bunstruth/Haina gibt es bereits, der TSV Löhlbach hat zuletzt mit dem SV Battenhausen als FSG Kellerwald zusammengespielt. Der TSV wird diese Spielgemeinschaft nun aufgeben und sich der SG Bunstruth/Haina anschließen. Die FSG Kellerwald wird abgemeldet.

Zunächst wird es für ein Jahr eine Kooperation geben, also noch keine gleichberechtigte Spielgemeinschaft. Diese soll es erst dann geben, wenn alle Partner nach dem ersten Jahr mit der Zusammenarbeit zufrieden sind.

„Wir möchten uns für die Zukunft einfach breiter aufstellen“, sagt Ulrich Pfingst, Spartenleiter beim TSV Haina. „Wir hatten in dieser Saison schon Probleme, gerade bei der zweiten Mannschaft, immer eine schlagkräftige Elf aufs Feld zu schicken. Immer öfters mussten unsere Alten Herren aushelfen. Dies war und ist bei der FSG Kellerwald ähnlich. Aus diesem Grund haben wir uns zu dieser Zusammenarbeit entschlossen“, erläuterte Pfingst.

Dafür mussten zuerst die drei Einzelvereine von dem Projekt überzeugt werden, dies sei in den jeweiligen Jahreshauptversammlungen geschehen, berichtet Pfingst. Die Mannschaft brauche jetzt natürlich Zeit, um zusammenzuwachsen. Pfingst: „Aber wir wollen den Spielbetrieb in unserer Region langfristig sichern und hoffen, dass alle Mitglieder diese Regelung mittragen.“ Die wenigen Skeptiker der Kooperation wolle man durch Leistung überzeugen, so Pfingst.

Der gemeinsame Plan sieht vor, dass sich die meisten Spieler des TSV Löhlbach der SG Bunstruth/Haina anschließen, einige wenige suchten auch eine neue sportliche Aufgabe bei anderen Vereinen, berichtet Pfingst. Aber auch für diese sei der Weg zurück jederzeit möglich. „Als Ergebnis dieses Zusammenschlusses wollen wir mit unserer ersten Mannschaft langfristig in der Kreisoberliga spielen und die zweite Mannschaft als zukunftsfähigen Unterbau mit genug jungem Personal etablieren.“

Neuer Cheftrainer wird Keith Möbus, er übernimmt das Amt von Steffen Schmermund, der aus beruflichen Gründen bei der SG zum Saisonende aufhört. Möbus zur Seite steht weiterhin Stürmer Andrei Moldovan, der dieses auch schon in der aktuellen Spielzeit tat. Die zweite Mannschaft wird von Rolf Stuhlmann und Andreas Elcik trainiert.

Auch was die Heimspiele angeht, hat man eine Regelung gefunden: Die erste Mannschaft wird wie bisher in Grüsen und Haina spielen, die Spiele der zweiten Mannschaft werden größtenteils in Löhlbach ausgetragen.

Alle drei Vereine hoffen auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, die mittelfristig auch in einer gemeinsamen Jugendarbeit münden soll.

Von Michael Paulus