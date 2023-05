Neun Medaillen an LG Eder - Vater und Tochter gemeinsam auf dem Siegerpodest

Familientriumph: Vater Rudi Herguth und Tochter Thisa Garthe freuen sich über Gold und Silber. © MANFRED HAMEL

Mit neun Medaillen waren die Athleten der LG Eder bei den nordhessischen Meisterschaften in Hofgeismar besonders erfolgreich. Andreas Linnemann feierte einen Doppelsieg.

Hofgeismar – Die LG-Eder-Athletinnen und Athleten holten bei den nordhessischen Meisterschaften der U 18-Senioren in Hofgeismar insgesamt neun Medaillen.

Ein ungewöhnliches sportliches Erlebnis hatten dabei Rudi Herguth und seine Tochter Thisa Garthe. Rudi freute sich über seinen Nordhessentitel im Hochsprung der M 80 (1,03 m) und Thisa holte Silber im 100 m-Lauf der Frauen in 13,93 Sekunden.

Einen Doppelsieg feierte Andreas Linnemann (M 60) über 100 m in 13,48 Sekunden und über 200 m blieben die Uhren nach guten 27,99 Sekunden stehen. Auch Knut Holzapfel holte eine Silbermedaille über 800 m der M 50 in ausgezeichneten 2:30,97 Minuten.

Nordhessische Meisterin im Dreisprung der Frauen wurde Lisa Strieder mit 11,16 m. Das gelang auch Louisa Martin über 1500 m der U 20. Mit 5:00,96 Minuten blieb sie denkbar knapp über der 5-Minuten-Marke.

Das starke Auftreten der LG Eder-Athletinnen und Athleten rundete Giannalisa Siebott mit zwei Silbermedaillen in der Frauenklasse im Weitsprung (4,64 m) und über 200 m (28,88 Sekunden) ab.

Einen „Sahnetag“ erwischte Henrike Wölker (VfL Bad Arolsen) bei ihrem Dreifachsieg. In der U 18 ging kein Weg an Henrike vorbei. Mit persönlicher Bestleistung von 12,95 Sekunden blieb sie unter der 13-Sekunden-Marke im 100 m-Sprint. Gleiches gelang ihr auch im Weitsprung mit 5,18 Metern und im Dreisprung. Mit der persönlichen Bestleistung von 11,06 Metern (PB) fehlen ihr nur noch 54 Zentimeter für ihr großes Ziel, die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. „Das kann sie bei den nächsten Wettkämpfen schaffen“, ist Trainer Christian Mertens optimistisch. Ihre Schwester Antonia holte den Titel über 200 m in starken 26,64 Sekunden. Auch ihr Bruder Lennard holte sich eine Silbermedaille im Weitsprung der Männer. Mit 5,95 Meter blieb er nur knapp unter seiner Bestleistung.

Ihr Vereinskollege Philipp Grummann (U 20) sprang 5,65 Meter und lief über 400 m eine gute Zeit von 56,38 Sekunden, womit er sich zwei Mal Silber sicherte.

Fünf Medaillen gingen an den TSV Korbach. Überragend dabei Tatjana Schilling (W 50) bei ihrem Sieg über 400 m in für diese Altersklasse überragenden 60,77 Sekunden. Nur knapp dahinter kam Lara Nagel ins Ziel, die sich in 61,16 Sekunden den Titel in der U 20 holte. Auch im Hochsprung ging der Sieg an Tatjana Schilling mit 1,40 m.

Gerhard Peters holte sich den Nordhessentitel über 1500 m der M 65 (5:54,46 Minuten); nur wenige Minuten nachdem er Silber über 800 m in 2:51,70 Minuten gewann. Mit dieser Zeit schaffte Gerhard Peters die Qualifikation für die Deutschen Seniorenmeisterschaften. mh

Nordhessische Meisterin: Louisa Martin. © Privat