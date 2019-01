Nur Ute Ernst kann für den Hessenligist SV Rennertehausen punkten

Rennertehausen - Nicht schlecht gespielt, aber doch mit leeren Händen kehrten die Tischtennis-Hessenliga-Damen des SV Rennertehausen vom ersten Spiel im Jahr 2019 zurück.

Mit 3:8 ging die Auswärtspartie bei der KSG Haunedorf verloren. Dort gelang es Jessica Engelbach, Melanie Landau und Co. an diesem Tag zu selten, die gezeigten Leistungen auch in Zählbares umzumünzen. Begonnen hatte es wie so oft: Ein Doppel wurde gewonnen, das zweite aber verloren. Ute Ernst und Melanie Landau behaupteten sich in fünf spannenden Sätzen in ihrem Spiel, während Nina Klaus-Materna und Jessica Engelbach ihren Gegnerinnen nach vier Sätzen den Vortritt lassen mussten.

Die folgenden drei Einzel in der Reihenfolge Landau, Klaus-Materna, Engelbach gingen dann auch zu Gunsten der Gastgeber aus. Und so stand es schnell 4:1, ehe Ute Ernst zum Abschluss des ersten Durchgangs auf 4:2 verkürzen konnte. Auch im zweiten Durchgang war gegen das starke vordere Paarkreuz Haunedorfs nichts zu holen, beide Spiele gingen klar die Gastgeberinnen.

Dann war es erneut Ute Ernst, die den ersten Satz zwar abgab, aber die folgenden drei gewann und so für ihre Farben noch einmal verkürzte. Nachdem aber in der Folgezeit Jessica Engelbach und Nina Klaus-Materna ihre Partien abgeben mussten, war die Partie entschieden.

„Diese Niederlage wirft uns nicht um“, sagte Mannschaftsführerin Melanie Landau nach Spielende. „Wir wussten, dass hier an diesem Tag die Trauben hoch hängen würden. Haunedorf gehört zu den Spitzenmannschaften der Liga. Wenn wir da punkten wollen, dann muss schon alles passen.“

Das war an diesem Tag allerdings nicht der Fall. Und so blickt das SVR-Quartett schon in die Zukunft. „Die Mannschaften, gegen die wir im Kampf um den Klassenerhalt punkten müssen, kommen in den nächsten Wochen auf uns zu“, sagte Melanie Landau weiter.

In der Tat bleibt nicht viel Zeit für das heimische Quartett. Bereits am kommenden Samstag ist der NSC Watzenborn-Steinberg II in Rennertehausen zu Gast. Als punktgleicher Tabellennachbar auf Rang sieben gehört der NSC zu den Mannschaften, gegen die unbedingt gepunktet werden soll. Beginn ist am Samstag bereits um 13 Uhr. mp