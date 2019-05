Oberes Edertal erwartet am Sonntag Spitzenreiter Lahnfels

Frankenberg - Tabellenführer SG Lahnfels tritt am Sonntag bei der SG Oberes Edertal an.

Der TSV Röddenau ist im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga weiterhin auf positivem Kurs. Ein weiterer Sieg am Sonntag, 15.30 Uhr, gegen Türk Gücü Breidenbach würde die Chance auf den Klassenerhalt massiv erhöhen.

TSV Röddenau:

Lage: Vier Siege in Folge: Der TSV Röddenau holt im Abstiegskampf mächtig auf. „Wir haben uns dadurch eine gute Ausgangsposition für die letzten Siele geschaffen, obwohl die anderen Kontrahenten vergangene Woche auch gewonnen haben“, sagt Spielausschussobmann Thomas Müller. „Eigentlich sind wir aber zu spät aufgewacht, betrachtet man die fünf Punkte aus der gesamten Hinrunde.“ In der Rückrunde lief es mit bis jetzt 25 Zählern weitaus besser, was auch Hoffnung auf den Klassenerhalt macht: „Wir dürfen uns nicht ausruhen. Unser Ziel ist ganz klar Platz zwölf. Dafür haben wir jetzt noch drei Endspiele“, ist dem Spielausschussobmann klar.

Gegner: Nach der Winterpause hatte Breidenbach eine Serie von vier Siegen in Folge, danach ist die Elf von Trainer Gökmen Celik eingebrochen und kam vergangenes Wochenende wie Phönix aus der Asche mit einem 6:1-Sieg gegen Erksdorf in die positiven Schlagzeilen. Vier Punkte trennen den Tabellen-14. Röddenau vom Vorletzten. Verliert Türk Gücü gegen Röddenau, ist der Abstieg so gut wie sicher und Röddenau hat schon einmal, inklusive Cölbe, zwei Konkurrenten sicher hinter sich gelassen.

Das sagt der Spielausschussobmann: „Wir müssen noch drei Spiele gewinnen. Dazu gehört die Partie gegen Türk Gücü. Dass sie Fußballspielen können, haben sie in der Partie gegen Erksdorf gezeigt, die wir beobachtet haben. Es ist an sich eine starke Mannschaft, mit erfahrenen Spielern. Das wird eine heiße, enge Kiste. Wir müssen von der ersten Sekunde an gewappnet sein.“

Personal:Maik Jurtschuk kehrt wieder in den Kader zurück. Ansonsten bleibt die Mannschaft unverändert.

SG Oberes Edertal

Lage: „Man merkt, dass uns langsam die Luft ausgeht“, sagt Trainer Oliver Sprang nach der 0:1-Niederlage gegen Cappel. „Mit zehn Mann, nachdem Eugen Schott mit einer roten Karte vom Platz musste, 85 Minuten zu spielen, war schon ein anstrengendes Kapitel für uns. Es ist momentan personell sowieso sehr kritisch bei uns.“

Gegner: Tabellenführer SG Lahnfels ist klarer Favorit. Die Mannschaft von Trainer Horst Prenzer darf sich keinerlei Schwächen im Kampf um die Meisterschaft mehr erlauben. Der TSV Michelbach macht von hinten Druck und wartet nur darauf, dass die Prenzer-Elf patzt.

Das sagt der Trainer: „Das wird nicht einfach, da sich Lahnfels keine Punktverluste mehr erlauben darf. Ich rechne damit, dass sie mit voller Kapelle auflaufen werden. Sollten wir ein fittes Team zusammenbekommen, sind wir schon in der Lage, Lahnfels im Kampf um die Spitze in Schwierigkeiten zu bringen. Gut ist, dass wir uns das erst einmal aus einer ruhigen Situation heraus ansehen können.“

Personal:Eugen Schott ist gesperrt und Philipp Kaiser fällt verletzt aus.

Von Dieter Gessner