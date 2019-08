Oberes Edertal vor schwerem Auftaktspiel beim SV Emsdorf

Frankenberg – Rundenbeginn für die SG Oberes Edertal in der Fußball-Kreisoberliga. Die Mannschaft von Trainer Oliver Sprang muss dazu am Mittwoch, 18.30 Uhr, beim SV Emsdorf antreten.

Um 19.30 Uhr ist der TSV Röddenau beim TSV Kirchhain gefordert.

SG Oberes Edertal

Die Spielgemeinschaft steht vor dem ersten Punktspiel in der neuen Saison und das gleich gegen den SV Emsdorf, den von vielen Trainern ausgemachten heißesten Favoriten auf die Meisterschaft in der Kreisoberliga.

Die Mannschaft von Trainer Oliver Sprang hat sich gut vorbereitet, doch der Trainer weiß auch, „dass alles was in der Vorbereitung lief, ein Muster ohne Wert ist. Die Wahrheit liegt in der Runde“, so Sprang, der das Auftaktprogramm gegen Emsdorf und danach Eckelshausen „ganz ordentlich“ findet. Vorteile sieht er darin, dass es zunächst gegen bekannte Gegner geht.

Der SV Emsdorf hat gleich in der ersten Partie der Runde ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 5:2 gewann das Team von Trainer Tobias Sälzer gegen den SV Eckelshausen, der die letzte Saison als Aufsteiger stark gespielt hat und am Ende auf Platz vier direkt hinter dem OE-Gegner gelandet ist. Gezeigt hat sich in diesem Spiel, dass Emsdorf sich nicht auf einen einzigen Torschützen verlassen muss, sondern gleich fünf Akteure für fünf Treffer verantwortlich zeichneten, sodass diese Mannschaft schwer auszurechnen ist.

TSV Röddenau

Das Auftaktspiel ging für den TSV auf eigenem Platz mit einer 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger Frohnhausen nach hinten los, wenn auch extrem unglücklich. „Wir haben von Anfang an das Spiel gestaltet. Nach unserer 2:1-Führung sah alles gut aus, dann hat es nach der Verletzung von Nico Wroblewski offensichtlich einen Bruch im Spiel unserer Mannschaft gegeben. Die Entlastung im Mittelfeld fehlte und wir haben unsere Konter nicht zu Ende gespielt, im Gegensatz zu Frohnhausen“, so Spielausschussobmann Thomas Müller.

Mit elf Neuzugängen im Sommer bei nur drei Abgängen hat sich in Sachen Personal beim TSV Kirchhain einiges getan. Manch einer der KOL-Coaches hat Kirchhain damit eine Geheimfavoritenrolle zugesprochen. Dieser Rolle wurde das Team um Trainer Turgay Kepenek beim 3:3 in Cappel nicht ganz gerecht und zeigte sich anfällig. Eine 3:1-Führung in der ersten Hälfte brachte die Elf nicht über die Zeit, was darauf hindeuten könnte, dass die neuformierte Elf noch nicht eingespielt ist.

Von Dieter Gessner