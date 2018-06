Paul Becker muss alles zeigen und landet seinen sechsten Heimsieg

Frankenberg. Es musste so kommen: Am Ende eines teils mitreißenden, stimmungsvollen Beach-Cups stand nicht nur der Liebling der Fans, sondern die vier besten Spielers des Turniers auf dem Obermarkt auf dem Centre Court, als am Sonntag Nachmittag das Finale anstand.

Und der 20. Geburtstag des renommierten Spektakels endete, wie es sich die allermeisten der 350 Zuschauer gewünscht hatten: Paul Becker holte sich seinen sechsten „Heimsieg“ in der Altstadt.

Und pünktlich zum ersten Aufschlag im Endspiel war auch die Sonne wieder da. Sie sah wie die Zuschauer ein Finale mit ganz großem Volleyballsport. Und Becker und sein sprunggewaltiger Partner Jonas Schröder aus Mainz machten bei Beckers 13. Teilnahme an der Eder den ersten Schritt zur Titelverteidigung, als Becker ein Aufschlag-Ass zum 22:20 kurz vor die Linie in den Sand setzte.

Dank des variableren Spiels ging Satz eins an die Publikumslieblinge. Aber auch Schröders langjähriger Partner Manuel Lohmann und sein Mitspieler erwarben die Gunst der Zuschauer: Olympiateilnehmer Jefferson Santos Pereira aus Brasilien verlieh dem Turnier internationales Flair und sorgte mit druckvollem wie raffiniertem Spiel und flinken Beinen für viele Punkte. Das Duo bestach eher durch Power und gute Abwehr, während Becker und Schröder unterm Strich weniger Fehler machten und mehr Facetten zeigten.

Satz zwei ging mit 21:16 recht klar an die deutsch-brasilianische Kombination aus Gosenheim und Rüsselsheim. Doch im Tie-Break des dritten Satzes waren Becker/Schröder wieder da – 15:12, Obermarkt bebt.

Der Weg von Paul Becker und Jonas Schröder ins Endspiel war nur insofern steinig, als dass sich Becker mit Knieschmerzen plagte.

Keinen Satz abgegeben

Sportlich gesehen war der Lokalmatador auch in der zweiten Saison mit dem ebenfalls als Abwehrspieler spezialisierten Partner wie im Vorjahr das Maß der Dinge.

Florian Alberts/Fabian Brümmer (Drünener SC), Alexander Krippes/Sebastian Sent (Dernbach/Bocholt) und auch Rene Menzel, Chris Warsawski (Berlin) – allesamt waren sie mehr oder weniger weit davon entfernt, den Titelverteidigern einen Satz abzunehmen. Gleiches galt für die etwas überraschend ins Halbfinale vorgerückten Florian Hannoch und Max Müller (Hürth/Waldgirmes), die 12:21 und 17:21 unterlagen, aber mit Platz vier voll zufrieden sein durften. Sie unterlagen im Spiel um Platz drei den an Position drei gesetzten Tobias Brand und Jonas Reinhard (United Volleys) mit jeweils 13:21 in beiden Sätzen.

Bei den Frauen war klar, dass ohne Lokalmatadorin Sarah Schneider ein heimischer Turniersieg nicht drin war. Aber auch für die Topfavoritinnen langte es nicht. Christine Aulenbrock und Sandra Ferger vom VfL Oythe, beide mal Schneiders Partnerin, blieb nur Rang drei nach einem 21:19 und 21:11 gegen Karolin Reich und Hannah Ziemer (Köln, Setzliste 5).

Zuvor hatten die Topgesetzten ihr Halbfinale gegen die starken Karoline Fröhlich (Prenzlauer Berg) und Regan Scott aus den USA mit 14:21 und 18:21 verloren.

Die belohnten ihr bärenstares Turnier, in dem sie zuvor auch die Nummer zwei der Setzliste, Constanze Bieneck/Antonia Stautz (Berlin/Erfurt) in einem Drei-Satz-Krimi bezwungen hatten, schließlich mit dem Turniersieg in Frankenberg. 21:15 und 21:18 hieß es am Ende gegen die Mainzerinnen Julika Hoffmann und Sarah Schulz.