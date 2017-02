Regen und Schnee: Frankenberger Kreisligen pausieren

Frankenberg. Eigentlich sollte an diesem Wochenende in den Frankenberger Kreisligen der Spielbetrieb wieder starten, doch das stürmische und regnerische Wetter macht den Klassenleitern einen Strich durch die Rechnung. Bereits gestern Abend entschloss sich der Fußballkreis zur kompletten Absage, wie der stellvertretende Kreisfußballwart Rudolf Matter mitteilte.

„Der Wetterbericht verspricht nichts Gutes. Bereits für Freitag sind Frost und Schnee angekündigt, da dürfte es am Wochenende Probleme geben, so zu spielen. Deswegen wurden die für dieses Wochenende geplanten Spiele nun auf Gründonnerstag verlegt“, sagt Matter.

Matter und seine Kollegen hatten in der A-Liga vier, in der B-Liga drei und in der C-Liga eine Nachholpartie angesetzt. Am kommenden Wochenende sollen dann die drei Kreisligen wieder den regulären Spielbetrieb aufnehmen und die Restrunde in Angriff nehmen. (red)