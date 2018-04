Reiter starten in die Saison: 14 Turniere stehen im Kalender

Übersprungen: Auf der schmucken Reitanlage in Frankenberg (hier Kerstin Heuser beim Turnier 2017) werden auch dieses Jahr Verbandsmeister ermittelt; allerdings nur in der Dressur.

Frankenberg. An diesem Wochenende trifft man Dressur- und Springreiter noch unterm Hallendach; beim Turnier in Willingen.

Dann geht es aber nach draußen, denn von Ende April bis zum 1. Mai startet schon die „grüne Saison“ der Reitsportler im Landkreis bzw. im Kreisreiterbund Waldeck-Frankenberg. 14 Turniere von 12 Vereinen als Gastgeber stehen in diesem Jahr im Kalender.

Das heißt: 14 Wochenende voller Nachwuchs- und Breitensport, mit teils sehr anspruchsvollen Prüfungen. Die Turniere im Kreisreiterbund sind quasi Klassiker, weil sie Jahr für Jahr im Kalender stehen. So wartet auch diesmal ein bewährtes Angebot auf die Anhänger des Pferdesports. Neun Veranstalter haben ihr Turnier bis zur Kategorie S* ausgeschrieben. So gibt es viele Glanzlichter, angeführt von den Turnieren in Vöhl und Frankenberg. Beim ersten und letzten Event des Turnierkalenders sind jeweils sowohl bei Dressur als auch Springen S*Prüfungen zu sehen.

Eine der wenigen Neuerungen stellt die Vergabe des Verbandstitels dar. Erstmals werden für Dressur und Springen getrennte Meisterschaften ausgetragen. Die Springreiter küren ihre Meister Ende Juli beim Turnier in Bad Wildungen; die Dressurspezialisten Mitte September in der Frankenberger Ederaue.

Was steckt dahinter? „Die Aktiven wünschen sich das schon seit längerem, aber der Pferdesportverband Hessen hat dies immer verwehrt, wollte auch vom festen Termin im September nicht abrücken“, erklärt Carolin Tassius-Diederich. Die Entwicklung sei aber so, dass eine Veränderung gut tue, so die Sportwartin des Kreisreiterbundes aus Vöhl. „Es gibt kaum noch Veranstalter, die sowohl fürs Springen als auch für die Dressur optimale Bedingungen bieten können. In der Vergangenheit war es so, dass je nach Austragungsort eine Disziplin von beiden darunter zu leiden hatte. Die Starterzahlen waren – ohne dass die Veranstalter etwas dafür konnten – rückläufig. Deswegen ist die Änderung zu begrüßen, dem Verband blieb im Grunde keine andere Wahl“, sagt Tassius-Diederich.

Beim Kreisreiterbund sei man überzeugt, für die Meisterschaft 2018 mit Frankenberg einen Ort mit sehr guten Dressurbedingungen gefunden zu haben. „Und in Bad Wildungen haben wir sogar überregional gesehen beste Bedingungen für Springplätze. So hat dann das Championat auch wieder einen Stellenwert“ meint die Sportwartin.

Apropos getrennt: Mit Gemünden und Bad Wildungen haben zwei Vereine ihre Prüfungen gesplittet und richten an zwei Wochenende in Folge ihr Turnier aus. In der Wohrastadt werden Dressur- und Springprüfungen an den ersten beiden Mai-Wochenenden ausgetragen.

Das Turnier des RFV Rosenthal-Willershausen steht diesmal im zeichen des 50-jährigen Jubiläums der Gastgeber. Auch in Ernsthausen trifft man sich Mitte Juni wieder zum Turnier.