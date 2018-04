Reitturnier in Vöhl bietet Dressursport sogar bis zur S**-Klasse

Vöhl. Das erste Freiluftturnier der neuen „grünen Saison“ steht im heimischen Kreisreiterbund in der Ederseegemeinde Vöhl auf dem Programm – und hat es gleich in sich.

Als einziges von zwei Turnieren im Landkreis bietet es in Dressur und Springen Prüfungen der S-Klasse. Drei Tage steht die Reitanlage am Homberg im Fokus der Pferdesportfans – auch dank des Feiertags. Das große Frühlingsreitturnier des Reit- und Fahrvereins Vöhl beginnt am Samstag, wird am Sonntag fortgesetzt und endet nach einem Tag Ruhepause mit dem großen Dressurevent am 1. Mai.

An den beiden ersten Turniertagen finden auf dem Hauptplatz Springprüfungen bis zur Klasse S* statt. Highlight des Samstags ist die Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde, die um 17.45 Uhr beginnt. Ebenfalls auf dem Hauptplatz findet am Sonntag ab 16 Uhr eine Springprüfung der Klasse S* mit Stechen statt.

Veranstalter freuen sich auf spannendes Turnierwochenende

In Vöhl steht auch das traditionelle Mannschaftsspringen (A**) das „Martin-Göbel-Gedächtnisspringen“ auf der Agenda. „Wir haben ein erfreuliches Nennungsergebnis mit 780 Pferden und 360 Teilnehmern“, freut sich die Vorsitzende des RuFV Vöhl, Astrid Döhler, auf ein spannendes Turnierwochenende.

Gemeldet haben so erfolgreiche Springreiter wie Markus Friedel, Daniel Erd, Frank Plock, Vorjahressieger Sebastian Holtgräve-Osthues und viele mehr. „An den drei Turniertagen findet sehr hochklassiger und spannender Sport statt.

Dressurprüfungen mit internationaler Beteiligung

Für die Dressurfreunde hat der gastgebende Reitverein am Maifeiertag etwas ganz besonderes im Angebot. Dann werden auf dem Hauptplatz Dressurprüfungen bis zur Klasse S** - international ausgetragen.

Der dritte Turniertag beginnt im wahrsten Sinne dynamisch. Erste Prüfung ist eine M**-Dressur, deren Beginn sich nach dem Meldeschluss (am Vorabend) richtet. Ab 12 Uhr startet dann die Dressurprüfung der Klasse S*. Der Höhepunkt dann zum Schluss: die S**-Dressur (Nennschluss 12 Uhr).

Am letzten Turniertag haben nationale erfolgreiche Reiter genannt. Zugpferde sind vor allem Marion Wiebusch, in der Deutschen Rangliste aktuell die Nummer sieben und Claudia Rassmann, aktuelle Nummer 28 in Deutschland. (zmp)