Relegation: TSV Röddenau muss in die Extrarunde gegen Bunstruth/Haina

In der Luft: Röddenaus Nico Wroblewski (rechts) versucht, sich gegen Elias Lefebre (Cappel) durchzusetzen.

Röddenau - Der TSV Röddenau hat sein Endspiel um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga gegen den FSV Cappel verloren.

Die Schirru-Elf unterlag am Sonntag mit 2:3 (2:1) und empfängt daher am Mittwoch zu Hause die SG Bunstruth/Haina zum ersten Relegationsspiel. Anstoß: 19 Uhr.

Röddenau musste wegen des direkten Vergleichs nach dem 2:5 aus dem Hinspiel allerdings mit vier Toren Unterschied gewinnen.

In der 26. Minute war die Schirru-Elf zum ersten Mal vielversprechend im Strafraum der Gäste und schon zappelte der Ball im Netz: Nach einem langen Ball vor Jurtschuk auf Rampe nahm dieser ihn im Strafraum mit der Brust an und wurde zu Fall gebracht. Der Ball landete bei Maxim Zich, der ihn aus 16 Metern unter die Latte zimmerte (26.). In der Folgezeit blieben Torchancen weiterhin Mangelware.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde es dann hektisch. Zuerst gelang den Gästen der Ausgleich: Nach einem Freistoß konnte der TSV den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen und Daniel Bepperling kam aus der Distanz zum Schuss. Torwart Schengel sah den Aufsetzer zu spät. Während einige Gästespieler das 1:1 noch mit ihren mitgereisten Fans neben dem Spielfeld feierten, gab Schiedsrichter Schmidt das Spiel wieder frei und Maxim Zich steuerte nahezu unbedrängt auf das Gästetor zu und überwand den Torwart zum 2:1 (45.).

Das Spiel in Hälfte zwei ist schnell erzählt: Röddenau kam zu keiner Torchance mehr und schwächte sich durch zwei Platzverweise gegen Wroblewski und Zich – beide wegen Meckerns – selbst. Und am Ende musste der TSV sogar ganz ohne Punkte das Feld verlassen. Denn Bepperling gelang nach einem fragwürdigen Foulelfmeter der Ausgleich, und Lucas Wagner traf mit einem abgefälschten Schuss zum 2:3 (84).

Von Michael Paulus