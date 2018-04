Rennertehäuser Quartett besiegt den Angstgegner mit 8:3

Rennertehausen. Einen wichtigen Sieg feierten die Damen des SV Rennertehausen im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Hessenliga. Gegen den TTV Richtsberg gelang Ernst, Engelbach und Co. ein klarer 8:3-Heimsieg.

Bereits der Start verlief gut für das heimische Quartett, beide Doppel wurden gewonnen und Rennertehausen ging früh mit 2:0 in Führung. Im ersten Einzel musste sich dann Ute Ernst knapp nach fünf Sätzen geschlagen geben. Zum Glück für die Heimmannschaft bauten Nina Klaus-Materna und Melanie Landau aber die Führung in der Folgezeit schnell auf 4:1 aus.

Pech hatte dann Jessica Engelbach in ihrem ersten Auftritt, sie musste sich ihrer Gegnerin nach fünf Sätzen geschlagen geben. Der fünfte Satz ging mit 13:11 an die Gästespielerin. Im Spitzeneinzel lief es dann besser für die Heimmannschaft, Ute Ernst setzte sich gegen Rabea Becker nach ebenfalls fünf umkämpften Sätzen durch. Hier ging der finale Satz mit 15:13 an Ernst. Jessica Engelbach und Melanie Landau bauten dann die Führung zum Ende des zweiten Durchgangs auf 7:3 aus.

Als dann die an diesem Tag herausragende Melanie Landau Richtsbergs Nummer eins Rabea Becker mit einem glatten 3:0-Sieg von der Platte fegte, da war der deutliche 8:3- Sieg perfekt.

„Das war heute eine richtig starke Leistung der ganzen Mannschaft und ein verdienter Sieg gegen unseren Angstgegner. Wichtig war, dass wir durch die beiden Doppelsiege gut in die Partie gekommen sind und insgesamt hoch konzentriert zu Werke gegangen sind“, sagte Spielführerin Melanie Landau nach Spielende.

Weiter geht es für die Rennertehäuserinnen bereits am nächsten Samstag. Zum letzten Heimspiel erwartet der SVR die Mannschaft vom TLV Eichenzell. (mp)