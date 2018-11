Rudolf Matter: Auf lange Sicht wird der Fußballkreis fusionieren

Der Nachwuchs liegt ihm besonders am Herzen: Rudolf Matter überreicht bei der Kreisendrunde der G-Junioren in diesem Jahr den Pokal an den Nachwuchs des SV Buchenberg.

Gemünden. Seit 2002 steht Rudolf Matter an der Spitze des Jugendfußballs im Kreis Frankenberg.

Im April 2016 stieg er an die zweite Stelle hinter Friedhelm Weinreich auf: In Haubern wurde der Gemündener als Nachfolger von Hans-Werner Schneider zum stellvertretenden Kreisfußballwart gewählt.

Matter ist außerdem Klassenleiter und Administrator – der Fußball füllt seit Jahren einen Großteil seiner Freizeit aus. Am Sonntag (4.11.) wird das Multitalent 70 Jahre alt.

Auf die Frage, was ihm am meisten Spaß macht an der Arbeit als Fußballfunktionär, antwortet der gelernte Gas-und Wasserinstallateur wohlüberlegt: „Es sind der Umgang und die Zusammenarbeit mit den Vereinen, Betreuern und Jugendlichen. Und es ist die Mitgestaltung der sportlichen Zukunft des Fußballkreises Frankenberg.“

Für die sieht es allerdings nicht so rosig aus: „Auf lange Sicht gesehen werden wir um eine Fusion mit Waldeck oder anderen nicht drumherum kommen“, schätzt Matter. Er hat die Entwicklung all die Jahre, seit er schon von 1994 bis 2001 als Beisitzer und Klassenleiter im Kreisjugendfußballausschuss saß, an vorderster Stelle mitverfolgt.

Die Gründe sind nicht nur Matter bekannt: „Ich sehe hier insbesondere die Problematik des Rückgangs von Mannschaften im Juniorenbereich, sowie Klassenverkleinerung durch Wegfall von Mannschaften oder die Bildung von Spielgemeinschaften im Seniorenbereich.“

Selbst gespielt als Linksaußen

Einst hat der Vater zweier erwachsener Töchter, verheiratet mit Ehefrau Christiane, selbst Fußball gespielt. Seit seinem 14. Lebensjahr war er aktiv, vornehmlich in Gemünden, aber auch drei Jahre in der Bunstruth. Er spielte Linksaußen und stellte einst im Rückblick fest: „Ich gehörte zu den Verrückten.“ Er war schon Jugendleiter beim TSV Gemünden und neun Jahre lang als Schiedsrichter aktiv.

Der Weg vom Kicker zum Funktionär kam ganz einfach, weil er gefragt wurde: „Zur Zeit von Wilhelm Stroß bin ich von Dieter Borufka angesprochen worden. Da er aufhören wollte, ob ich bereit sei, seine Position als Beisitzer und Klassenleiter weiter zu führen“, erinnert sich Matter.

Matter war bereit. Und seitdem sitzt der Gemündener, der sich mit seiner Frau auch in der Bürgerliste Gemünden kommunal-politisch engagierte, all die Jahre vor dem Computer, erstellt Spielpläne, Hallenspielrunden, übergibt Pokale und vieles, vieles mehr.

„Ich versuche, den Jugendfußball am Leben zu halten“, sagte Matter vor zwei Jahren, als er sich noch einmal zur Wiederwahl als Kreisjugendfußballwart stellte und gewählt wurde.

Kein Wunder, dass ihm seine intensive Arbeit für den Fußball kaum Zeit lässt für die letztgenannten zwei seiner drei Hobbys: Computer, Bogenschießen und Kegeln. Zum 70. am Sonntag jedenfalls ist Matter einfach mal weg. Ein paar Tage muss der Ball auch mal ohne ihn rollen.