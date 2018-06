RVV Bromskirchen stemmt Süddeutsche: Großes Lob für Gastgeber

Bromskirchen/Alsfeld. Herausragenden Voltigiersport bot am vergangenen Wochenende im Pferdezentrum in Alsfeld die süddeutsche Meisterschaft 2018.

Ausrichter dieser Mammut-Veranstaltung über drei Tage mit fast 700 Teilnehmern und 80 Pferden war der RVV Bromskirchen. Für den kleinen Verein zog die Vorsitzende Michaela Kittel am Dienstag ein positives Fazit, sowohl aus sportlicher als auch aus organisatorischer Sicht: „Wir sind mit dem Abschneiden unserer Starter sehr, sehr zufrieden. Es hätte nicht besser laufen können“, sagte Michaela Kittel.

Erste Bundestrainerin kam

Auch was die Durchführung der Titelkämpfe, die von der Teilnehmerzahl sogar größer als eine deutsche Meisterschaft waren, anbelangt, habe man großes Lob bekommen. So etwa vom Vorsitzenden des Pferdesportverbands Hessen, Dr. Harald Hohmann aus Künzell. Oder von Helma Schwarzmann aus Goslar, der ersten Bundestrainerin der deutschen Voltigierer (von 1991 bis 2002). Als früher selbst aktive Voltisportlerin war sie später schon Chefrichterin bei den Weltreiterspielen in Aachen und richtet international. „Wir hätten es nicht besser machen können“, zog Michaela Kittel eine Bilanz für den RVV, der an den drei Tagen rund 40 Helfer stellte. Unterstützung bekamen die Bromskircher bei der Organisation von den drei befreundeten Vereinen aus Oestrich-Winkel, Bellheim und Greifenstein. Sportlich gesehen zog sich das Prüfungsprogramm am Samstag sogar bis in den späten Abend.

Und die Bromskircher, die nach dem Karriereende von Julia Grez und Josephine Wrobel, Fünfte der deutschen Jugendmeisterschaft in 2017 in der Aachener Soers, ganz auf den Nachwuchs setzten, feierten auch Erfolge. So gewann etwa Julia Langemeier vom RVV am Freitag den Einsteiger-Einzel-WB auf Corporaal Z mit Michaela Kittel an der Longe (Gesamtwertnote 5,246). Dritte wurde hier Malien Christ (5,193) und Platz fünf belegte Finja Cielaszyk (5,180) auf Tonno und mit Melanie Schneider an der Longe. Die weiteren Platzierungen: 6. Lisanne Strieder (5,173), 7. Lina-Jane Wild (5,126) und 11. Hanna-Marie Palonek (4,906).

In der Prüfung Schritt- Gruppen-WB, ebenfalls am Freitag, setzte sich das Team Bromskirchen IV und Tonno (an der Longe Melanie Schneider) mit der Gesamtwertnote 6,143 an die Spitze vor Hüttenmühle und PSV Schäferhof- Nidda III auf den Plätzen. Auf Rang fünf folgte Bromskirchen V mit 5,461 Punkten.

Ohne Konkurrenz war das neue E-Team aus Bromskirchen in der Gruppen-Voltigier-Prüfung Klasse E und belegte auf Corporaal Z den ersten Platz (Note 5,760).

Das erfahrene Bromskircher Voltigierpferd Corporaal Z, der zweimal mit der Bestnote des Turniers ausgezeichnet wurde, verhalf auch noch Sportlerinnen aus anderen Vereinen zu einem Start bei dieser Meisterschaft: So belegte etwa Antonia Güll vom ZRFV Langenscheid auf Corporaal Z und mit Michaela Kittel an der Longe im Einzel Junior der Süddeutschen den 16. Platz (Endnote nach vier Umläufen 6,156).

Und am abschließenden Sonntag hätte es für Michaela Kittel und Corporaal Z und das Paar Meike Thelen/ Alina Klapperich vom TuWSV Adenau beinahe noch mit Bronze geklappt, doch das Duo musste sich in der Doppel-Voltigier-Prüfung Senior mit Rang vier begnügen (Note 6,734).