Saisonfinale: FC Ederbergland  wird Borussias letzter Gegner sein

Laufduell aus dem Hinspiel: Der Ederbergländer Ernes Hidic (links) ist hier näher an Ball als sein Fuldaer Kontrahent Dennis Müller. Borussia Fulda gewann in der Hinrunde mit 3:0 (1:0).

Battenberg/Fulda. Der Fußball-Hessenligist FC Ederbergland reist am Samstag zum Saisonabschluss zu Borussia Fulda und kann sich dabei rühmen, der letzte Gegner in der Geschichte der ruhmreichen Borussia zu sein.

Wenn um 15 Uhr die Partie im Fuldaer Stadion angepfiffen wird, heißt es zumindest Abschied nehmen vom Namen „Borussia“ in der Domstadt. In der neuen Saison starten die Osthessen in Spielgemeinschaft mit dem TSV Lehnerz unter dem Namen Barockstadt Fulda (siehe weiteren Bericht). Dass sich aber die Borussen aktuell hängen lassen, kann nicht behauptet werden. Das unter Verbandsaufsicht ausgetragene Duell gegen Lehnerz entschied Fulda am vergangenen Wochenende mit 2:1 für sich, was dem künftigen Partner eventuell die Relegation zur Regionalliga verderben könnte.

Ob die Motivation ausreicht um den FCE an die Wand zu spielen, muss abgewartet werden. Schließlich starteten die Fuldaer als einer der Favoriten in die Saison. Erst gegen Ende 2017 kamen sie nach schwachem Beginn in Tritt – viel zu spät, um noch ganz oben mitzumischen.

Ob der FC Ederbergland seinerseits gewillt ist, sich noch einmal so lustlos zu präsentieren wie beim 0:4 gegen Watzenborn-Steinberg? Sicherlich nicht, wenn den Worten der Spieler und des Trainers Vladimir Kovacevic nach der Partie gegen Watzenborn Glauben schenken darf. „Die Spieler sollten Spaß daran haben, unbeschwert Hessenliga spielen zu können. Mit angezogener Handbremse oder Standfußball geht das natürlich nicht“, sagte seinerzeit Vladimir Kovacevic.

Damit der Saisonabschluss gebührend gefeiert werden kann, soll unabhängig vom Ergebnis zumindest eine ordentliche Leistung für die nötige Stimmung sorgen. Personell wird sich gegenüber vergangenem Samstag nichts ändern. Der gleiche Kader wird zur Verfügung stehen. Für Felix Nolte ist es in Fulda die Abschiedspartie beim FCE in der Hessenliga. Neben Nolte (Stadtallendorf) wurden beim letzten Heimspiel auch Fabian Brunner (Bad Hersfeld) und Timo Steinhausen (Winterberg) verabschiedet.

Nach dem Fulda-Spiel steht lediglich noch das Kreispokalendspiel gegen die SG Rennertehausen/Battenfeld für die Kovacevic-Elf auf dem Programm (Mittwoch, 30. Mai, 19 Uhr in Rennertehausen). Weiter geht es dann mit der kommenden Saisonvorbereitung ab dem 22. Juni.