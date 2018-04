SG Bunstruth/Haina beim 0:4 chancenlos - TSV Gemünden ist raus

Fußball-Kreisoberliga Marburg

+ © Foto: Jens Schmidt Fulminante Schräglage: Der Bunstruther George Adrian Vlasceanu versucht es hier mit einer spektakulären Aktion gegen die Breidenbacher Gegenspieler Kapitän Burak Aksoy (links) und Ali Yasar (hinten). © Foto: Jens Schmidt

Breidenbach. Der Klassenerhalt in der Kreisoberliga Nord rückt für die SG Bunstruth/Haina in immer weitere Ferne. Während die SG Silberg/Eisenhausen in Hatzbach erneut zu drei unerwartet leichten Punkten kam, mussten die Bunstruther beim Mitkonkurrenten Türkgücü Breidenbach, ein deutliches 0:4 (0:3) quittieren.