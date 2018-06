SG Eder II legt vor: 2:1-Erfolg bei der Reserve von Hatzfeld/Eifa

Eifa. Mit einem knappen 2:1-Erfolg bei der SG Hatzfeld/Eifa II hat am Dienstagabend die SG Eder II in der Relegation zur Frankenberger Fußball-Kreisliga B vorgelegt.

Das Rückspiel steigt am Samstag bei der SG Eder II. Noch ist nach diesem engen Resultat aber alles offen, auch wenn der Sieg der etwas besseren Ederer letztlich verdient war.

Von Beginn an zeigte die SG Eder II ihren Willen, die Relegationspartie als Sieger zu beenden. Schon in der zweiten Minute hatte Robin Cordes eine Großchance, doch sein Schuss ging an den Pfosten. Das ließen die Gastgeber nicht auf sich beruhen und antworteten durch Tobias Schneider (4.): Nach Pass von Oliver Ullmann ging der Heber Schneiders aber über das Tor. In der 14. Minute dann erneut Gefahr im Eder-Strafraum: Erst scheiterte Ullmann an Keeper Fabian Lütteken; den Nachschuss Ullmanns klärte Jonas Althaus auf der Linie.

Die Gästeführung gelang dann Konstantin Ruppel (19.): Sein Freistoß von der linken Seite zappelte im Netz. Bei der knappen Führung blieb es bis zur Pause, denn Miguel Heiner für die SG Hatzfeld II (38.) und auf der Gegenseite Johannes Bremmer für die SG Eder II (45.+4) scheiterten jeweils an den starken Torhütern.

Nach der Halbzeitpause nahm das Relegationsduell etwas an Fahrt auf: Erst nutzte Eder II einen Ballverlust in der Hatzfelder Vorwärtsbewegung selbst zu einem langen Pass auf Christian Idemudia, der dem Keeper Dennis Zacharias mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance ließ (59.). Vier Minuten später klingelte es im Eder-Tor: Jan Homrighausen verkürzte aus 18 Metern zum 1:2.

Ab der 66. Spielminute wechselten beide Trainer durch und brachten frische Kräfte auf den Eifaer Rasen. Die Gastgeber schöpften noch Hoffnung und wollten mehr als den Anschluss; die Eder-Reserve hielt dagegen. Eine letzte Riesenmöglichkeit zum Ausgleich besaßen die Vereinigten aus Hatzfeld und Eifa noch: Simon Faust kam am 16er zum Abschluss (90.+1), doch sein Schuss ging vorbei.

Torfolge: 0:1 Konstantin Ruppel (19.). 0:2 Christian Idemudia (59.), 1:2 Jan Homrighausen (63.).

Schiedsrichter: Günther Mankel (SG Treisbach). - Zuschauer: 175.

Von Michael Paulus