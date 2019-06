SG Laisa/Berghofen: „Wir waren immer gleichberechtigte Partner“

Battenberg. Die SG Laisa/Berghofen ist die älteste Spielgemeinschaft im Fußballkreis Frankenberg. Am 29. Juni wird der 45. Geburtstag groß gefeiert.

Bereits 1974 haben sich die beiden Nachbarvereine zusammengetan, als ihre Fußballmannschaften Letzter und Vorletzter der B-Klasse waren. Dieses Jahr feiert die SG ihr 45-jähriges Bestehen – konkret mit einem Sporttag am 29. Juni in Laisa.

Auch wenn der langjährige Bezirksligist aktuell sportlich gut aufgestellt ist, machen sich die Vorstände Gedanken, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Wir haben mit den Vorsitzenden des TSV Laisa und des SV Berghofen, Dirk Paulus und Christian Weller, darüber gesprochen.

Ihre beiden Vereine sind jetzt seit 45 Jahren im Fußball vereint. Wie schafft man das so lange?

Dirk Paulus: Wir im Vorstand und alle heute aktiven Spieler kennen es ja nicht anders. Wir sehen die SG wie einen Verein. Auch namentlich wird Laisa/Berghofen selbstverständlich immer zusammengenannt. Christian Weller: Es gab nie eine Konkurrenz zwischen den beiden Einzelvereinen, wir waren immer gleichberechtigte Partner – egal ob ein Einzelverein mal mehr Spieler stellte oder im Vorstand aktiver vertreten war. Zudem gehen wir immer offen und ehrlich miteinander um.

Aber gab es in all den Jahren nicht auch mal Streit?

Paulus: Wir haben unsere Dinge gut geregelt. Alles, was mit dem Fußball zu tun hat, läuft unter dem Dach der SG und in eine gemeinsame Kasse – also zum Beispiel die Heimspiele und unsere Hallenturniere. Deshalb gibt es auch keinen Streit, wenn mal ein Heimspiel von einem in den anderen Ort verlegt wird.

Was sind für Sie die Höhepunkte aus den 45 Jahren?

Paulus: In der Zeit, die ich überblicken kann, war das der Gewinn der A-Liga-Meisterschaft 2008 und der Wiederaufstieg in die Kreisoberliga. Wir haben insgesamt 16 Jahre Bezirksliga gespielt, das waren tolle Jahre. Wir haben eine gute Kameradschaft unter den Spielern, durch den Fußball sind viele Freundschaften entstanden. Weller: Ich denke, der Fußball lebt von den vielen kleinen Höhepunkten: unerwartete Siege, unvergessliche Feiern und Abschlussfahrten und viele Freundschaften und Kontakte – auch zu anderen Vereinen und Spielern, die sich durch den Fußball ergeben haben.

Aber die SG hatte ja nicht nur gute Jahre. Gab es auch Krisen?

Paulus:Natürlich haben uns die beiden Abstiege in die A-Liga 2007 und 2009 wehgetan. Eine Krise hatten wir aber nicht. Wir haben bei den Senioren noch sehr viele Spieler aus Laisa und Berghofen. Grundsätzlich wird es aber immer schwieriger, das alles aufrechtzuerhalten. In der Jugend spielen wir in manchen Altersklassen mit fast dem ganzen Oberen Edertal zusammen – abgesehen vom FC Ederbergland. Weller:Krisen gibt es in der Politik, Fußball ist nur ein – sehr schönes – Hobby. Dass es weniger Nachwuchs gibt und wir in Berghofen beispielsweise keine Jugendabteilung mehr haben, ist nun mal die Entwicklung der Zeit und nicht zu ändern.

Kommt ein dritter Partner für die SG in Frage?

Paulus:Aktuell gibt es dazu keine Überlegungen. Wir glauben, dass dies mit den aktuellen Gegebenheiten nicht erforderlich ist. Das kann sich in den kommenden Jahren aber anders entwickeln. Weller:Was den Fußball in Berghofen angeht, wird sich in Zukunft sicherlich etwas ändern. Wir haben noch vier Aktive aus Berghofen, die zum Teil nicht dauerhaft hier wohnen. Dafür lohnt auf lange Sicht der zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand nicht – zumal wir keine Jugendspieler haben, die nachkommen.

Zur neuen Saison schließen sich Geismar und Ellershausen zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Die Löhlbacher Fußballer schließen sich Bunstruth/Haina an. Wie betrachten Sie diese Entwicklung?

Paulus:Der Trend von immer mehr Spielgemeinschaften in der Jugend wird sich in den nächsten Jahren in den Seniorenbereich verlagern. Wer heute E-Jugend spielt, kommt in zehn Jahren zu den Senioren. Da wird dann vielleicht nicht für jeden Verein ein Spieler übrig bleiben.

Macht Ihnen das Sorgen?

Weller: Nein, auch wenn es für den Fußball in der Region natürlich schade ist. Aber letzten Endes ist es doch egal, ob man in der Feuerwehr, im Musikzug, einem anderen Verein oder in der Politik aktiv ist, Hauptsache, man engagiert sich. Aber auch da kann man die Entwicklung hin zu mehr Bequemlichkeit und weniger Verantwortung beobachten.

Ihre SG hat für die neue Saison mit Tim Arnold einen neuen Trainer und einige Neuzugänge, darunter Gino Le Rose und Bastian Belz, die schon höherklassig gespielt haben. Was ist Ihr Saisonziel?

Paulus:Aus meiner Sicht ein Platz zwischen 1 und 5 in der A-Liga.

Laisa/Berghofen hat 16 Jahre lang in der Bezirksliga gespielt. Wann ist der Aufstieg wieder realistisch?

Weller: Das kann man schlecht planen, da auch viel Glück dazugehört. Unser Ziel sollte sein, eine komplette Saison motiviert und engagiert durchzuziehen und nicht wie in den letzten Jahren bei zwei Spielen ohne Sieg den Kopf in den Sand zu stecken und das Training schleifen zu lassen. Wenn dann ein 5. Platz herausspringt und die Jungs alles gegeben haben, sind wir auch zufrieden.

Die Feier am 29. Juni:

Um 16 Uhr spielt die E-Jugend der JSG Rennertehausen, zu der auch der Nachwuchs von Laisa/Berghofen gehört, gegen die JSG Burgwald. Ab 17.30 Uhr stehen sich zwei Traditionsmannschaften der SG gegenüber – mit ehemaligen Spielern der vergangenen 45 Jahre. Ab 20 Uhr steht geselliges Beisammensein auf dem Programm.