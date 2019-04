SG Oberes Edertal mit klarem Sieg im Aufsteigerduell

Frankenberg - Die SG Oberes Edertal hat den zweiten Sieg nach der Winterpause gefeiert. Im Aufsteigerduell gegen den FV Wehrda gab es ein 5:1 (1:0). Der TSV Röddenau spielte 1:1 (0:0)-unentschieden gegen Silberg/Eisenhausen.

Oberes Edertal - FV Wehrda 5:1.

Nach einem ausgeglichenen Beginn gingen die Gastgeber nach 26 Minuten in Führung. Pascal Blank überraschte Gästetorhüter Arian Sehu mit einem Schuss aus 30 Metern. Im weiteren Verlauf blieb es beim verteilten Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Nach dem Seitenwechsel begann OE stark und legte durch Eduard Bartel den zweiten Treffer nach (48.). Als sechs Minuten später der gleiche Spieler das 3:0 nachlegte, war die Entscheidung gefallen. Die Gäste kamen zwar durch einen 30-Meter-Schuss von Julian Kraus zum Ehrentreffer und verstärkten auch ihre Angriffsbemühungen, doch Torhüter Sebastian Wack musste nur einmal wirklich eingreifen (70.).

In der Schlussphase legten die Gastgeber zwei Tore nach: In der 86. Minute scheiterte Pascal Blank mit einem Foulelfmeter an Sehu und konnte auch den ersten Nachschuss nicht verwerten, doch Alexander Jung traf im zweiten Nachschuss. In der Nachspielzeit verwandelte Daniel Dithmar einen Elfmeter sicher zum 5:1.

TSV Röddenau - SG Silberg/E. 1:1

Zwei möglichen Punkten trauert der TSV Röddenau nach: Denn am Sonntag trennte sich die Schirru-Elf „nur“ 1:1 (0:0)-Unentschieden von der SG Silberg/Eisenhausen. „Da wäre mehr drin gewesen. Die Partie hätten wir ob unserer durchaus guten Chancen gewinnen müssen“, sagte Röddenaus Pressesprecher Jörg Völlmig. Insgesamt boten beide Parteien eine weitgehend ausgeglichene Begegnung.

Die Tore fielen allerdings erst nach der Pause. Nach einem Konter wie aus dem Lehrbuch gab Dominic Blöcher das Leder herein; Matthis Hofmann staubte im Strafraum ab (61.). Verkehrte Fußballwelt am Röddenauer Muschelweg. Doch die Gastgeber hielten dagegen: Eine Ecke von Philipp Rampe nahm Chris Vaupel per Kopf - knapp vorbei (70.). Auch Wroblewskis Freistoß (86.) hätte fast das 1:1 bedeutet, doch Keeper Sebastian Weigl fischte das Leder aus dem oberen Eck. Eine Minute später fiel dann der umjubelte und verdiente Ausgleich: Nils Gaydos traf per Flachschuss nach Flanke von Andreas Dehnert zum Endstand (87.).