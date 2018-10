SG Oberes Edertal will kleine Erfolgsserie gegen Cappel fortsetzen

Frankenberg. Mit unterschiedlichen Erwartungen gehen die Fußball-Kreisoberligisten TSV Röddenau und SG Oberes Edertal in den bevorstehenden Spieltag.

Der TSV Röddenau machte zuletzt mit der 1:2-Niederlage bei der Reserve der Stadtallendorfer Eintracht einen Rückschritt und steht im Heimspiel gegen den FV Wehrda wieder stärker unter Druck. Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen erwartet die SG Oberes Edertal dagegen ebenfalls zuhause mit breiter Brust den FSV Cappel.

TSV Röddenau

Die Lage: Ist wirklich ernst beim TSV. Immer noch stehen erst ein Saisonsieg und ein Remis auf der Habenseite, bei schon zehn Niederlagen. War das 2:2 der Elf von Trainer Cataldo Schirru vor zwei Wochen gegen Emsdorf ein kleiner Hoffnungsschimmer, so folgte die Woche darauf mit dem 1:2 bei Eintracht Stadtallendorf II prompt die Ernüchterung. „Das war ein klarer Schritt zurück, den wir so nicht erwartet hatten, denn die Eintracht-Reserve war auch nicht gut“, blickt Spielausschussobmann Thomas Müller zurück.

Der Gegner: Der FV Wehrda ist als Aufsteiger gut in die Saison gestartet und belegt mit 17 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Sascha Nahrgang, das sich über die Relegation unter anderem gegen Bottendorf durchgesetzt hatte, ist nicht zu unterschätzen. „Das ist ein sehr, sehr ernst zu nehmender Gegner“, sagt Thomas Müller.

In Punktspielen maßen sich beide übrigens zuletzt in der Serie 2012/13: Damals gewann Röddenau in Wehrda mit 4:1, schaffte zuhause ein 1:1.

Das sagt der Spielausschuss-Obmann: „Wer kann und will, der muss noch viel mehr für den Erfolg tun“, appelliert Thomas Müller an seine Spieler. Immer nur, wie zum Beispiel gegen Stadtallendorf II, das viele Pech zu bemühen, sei auch nicht zielführend. „Nur mit Biss, Fleiß und Härte schaffen wir gegen Wehrda einen Erfolg“, sagt Müller.

SG Oberes Edertal

Die Lage: Nach zuletzt zwei doch deutlichen Erfolgen, dem 5:1-Heimsieg gegen Türkgücü Breidenbach und am vergangenen Sonntag dem 3:1-Auswärtserfolg beim SV Eckelshausen, herrscht Freude bei der SG Oberes Edertal: Das Team von Trainer Oliver Sprang ist mit 19 Punkten Rangsiebter. „Es läuft sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team“, sagt Sprang.

Auch wenn sich die SG beim 3:1 in Eckelshausen durch kleine Flüchtigkeitsfehler anfangs das Leben selbst schwer gemacht habe, zeige der Erfolg gegen den Biedenkopfer Kreismeister doch den guten Leistungsstand seines Teams.

Der Gegner: Mit dem FSV Cappel kommt nun der Marburger Kreismeister der vergangenen Serie nach Reddighausen. Das Team von Trainer Jan Kuschnir verlor zuletzt zuhause gegen die Reserve von SF BG Marburg mit 1:2. Der FSV belegt aktuell den Relegationsplatz gegen den Abstieg. Trotz dieser Ausgangslage weiß der OE-Coach den Kontrahenten doch einzuordnen und warnt vor einer Unterschätzung: „Man wird nicht einfach Marburger Kreismeister, wenn man nichts drauf hat“, sagt Oliver Sprang.

Das sagt der Trainer: „Wir haben eine junge Mannschaft. Die Spieler hören nie auf, Gas zu geben“, lobt Oliver Sprang seine Elf. Mit ihr hofft er auch gegen Cappel, die kleine Erfolgsserie fortsetzen zu können.

Übrigens: Direkte Vergleiche gab es zuletzt in der Saison 14/15. Zuerst gewann OE 2:0, und verlor dann 0:1 in Cappel.