SG Re/Ba mit starker zweiter Halbzeit zum 3:1-Sieg gegen Wehrda

Battenfeld - Eine starke zweite Halbzeit hat der SG Rennertehausen/Battenfeld einen 3:1-Sieg gegen Wehrda beschert. Der TSV Röddenau unterlag in Frohnhausen knapp mit 3:4.

Rennerteh./Battenfeld - Wehrda 3:1

Die SG Rennertehausen/Battenfeld hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord den nächsten wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den FV Wehrda drehte die Schmalfuß-Elf am Sonntag nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit richtig auf und gewann das Spiel noch 3:1 (0:1). Es war der achte Saisonsieg für Rennertehausen/Battenfeld.

Tore: 0:1 Marcel Howar (40.), 1:1 Julian Klein (67.), 2:1 Fabian Hedderich (75.), 3;1 Luca Meyer (90.).Bes. Vorkommnis: Rote Karte Schmelter, Wehrda wegen Notbremse (50.).Zu: 110. SR: Johannes Stark (Biedenkopf).

Frohnhausen - Röddenau 4:3

Gekämpft bis zum Schluss, trotzdem verloren: Der TSV Röddenau hat in der Kreisoberliga eine 3:4 (0:3)-Niederlage kassiert. „Schlecht waren die Röddenauer in der ersten Halbzeit nicht, in der Anfangsviertelstunde sogar die aggressivere Elf. Nur haben wir unsere Chancen eiskalt genutzt“, sagte Frohnhausens Sportlicher Leiter Frank Billib.

„Die drei Gegentore waren sehr, sehr unglücklich. Im zweiten Durchgang war das Spiel ausgeglichener, unsere Tore verdient“, sagte Röddenaus Spielausschussobmann Thomas Müller.

Schiedsrichter: Sören Rolfs (FV Cölbe). – Zu­schauer: 50. ­– Tore: 1:0 Matthias Jonetzek (13.), 2:0 Christoph Weber (43.), 3:0 Matthias Jonetzek (45.), 3:1 Daniel Starck (58.), 4:1 Christopher Horst (70.), 4:2 Sebastian Schicke (77.), 4:3 Nils Gaydos (86.).

ms