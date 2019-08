SG Re/Ba wird von Oberes Edertal gnadenlos  ausgekontert

Battenfeld. Das erste Kreisoberliga-Derby der Saison geht mit 3:2 (1:1) verdient an die SG Oberes Edertal.

Bei hohen Temperaturen entwickelte sich über 90 Minuten ein zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlpässen und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Da die Sprang-Elf aber gerade in Hälfte eins ein klares Chancenplus hatte, geht der Sieg völlig in Ordnung.

„Oberes Edertal hat uns gnadenlos ausgekontert heute. Das haben sie gut gemacht“, zollte Andreas Schmalfuß, Trainer der unterlegenen SG Re/Ba dem Gewinner Respekt. „Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Denn wir hatten 15 starke Minuten, da haben wir es richtig gut gemacht. Dann war das Spiel recht ausgeglichen, wobei Re/Ba kaum echte Torchancen hatte, außer ihren Standards“, sagte OE-Coach Oliver Sprang.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen und sie gingen mit der ersten Möglichkeit direkt in Führung. Eine Flanke von Hennig Schneider von der linken Seite verwertete Daniel Dithmar in der Mitte eiskalt zum 0:1. Die erste echte Offensivaktion der Hausherren brachte gleich den Ausgleich. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld von Yannik Blank schaltete die Schmalfuß-Elf schnell um und Freiling brachte Klein im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Marius Hirt sicher. Kurz vor der Pause hatte auf der anderen Seite erneut Jonas Kleindopp die Führung auf dem Fuß. Kleindopp schüttelte im Zweikampf Francesco Deiana ab, fand aber in Vorbrink erneut seinen Meister (41.).

Nach dem Wechsel begann Re/Ba engagierter. Auf beiden Seiten waren aber zu viele Abspielfehler an der Tagesordnung. Im Stile einer Spitzenmannschaft schlug dann OE zu. Mit dem ersten brauchbaren Angriff nach der Pause ging der Gast erneut in Führung. Eduard Bartel behauptete im Mittelfeld stark den Ball und spielte Yannik Blank frei, dieser traf aus 25 Metern flach ins linke Eck zur Führung. Als Bartel kurz vor dem Ende auf 1:3 erhöhte, schien das Spiel entschieden. Nach einem Konter über die rechte Seite flankte Alexander Jung den Ball an den langen Pfosten, wo Bartel völlig unbedrängt das Leder über die Linie beförderte.

Aber Re/Ba gab sich noch nicht geschlagen und kam durch Blaumers Freistoß- Kracher noch einmal heran. Aus gut 25 Metern hämmerte der Mittelfeldspieler den Ball in den rechten Winkel. Torwart Wack hatte die Hand noch dran. Jetzt warf Re/Ba alles nach vorne und hatte Glück, dass Pascal Blank aus spitzem Winkel den Ball nicht am Torwart vorbei brachte. In der letzten Minute stand Pascal Blank im Mittelpunkt, im Strafraum brachte er Ronny Schäfer zu Fall. Schiedsrichter Simon entschied erneut auf Strafstoß für Re/Ba. Wieder hieß das Duell Marius Hirt gegen Sebastian Wack. Diesmal aber mit dem besseren Ende für den Torwart, der die richtige Ecke hatte und den schwach geschossenen Elfmeter parierte.

„Wie wir die Chancen rausgespielt und dann verwertet haben, damit bin ich sehr zufrieden“, freute sich Sprang.

Von Michael Paulus