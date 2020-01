SG Ro/Ro neuer Hallenkreismeister: Keeper Gornert der Held im Finale 

Der Finalheld in Aktion: Rosenthal/Rodas Keeper Dennis Gornert sieht sich hier Alaa Shaadad von der SG Rennertehausen/Battenfeld gegenüber. Im Finale parierte er superstark.

Frankenberg. SG Rosenthal/Roda heißt bei den Altherren der neue Frankenberger Hallenkreismeister.

Die Alten Herren der SG Rosenthal/Roda sicherten sich in der Neuauflage des Vorjahresfinales die Krone des Frankenberger Hallenkönigs. Die Mannschaft um Kurzweil, Zarges, Ernst und Co. gewann den Titel dank eines 4:1-Sieges nach Neun-Meter-Schießen gegen den FC Ederbergland. Dabei wurde Torwart Dennis Gornert zum Helden, weil er alle Strafstöße des Gegners parierte und so seiner Mannschaft den Titel sicherte.

Fazit: Die Zuschauer haben ein gutes und spannendes Alt-Herren-Turnier gesehen mit vielen engen Spielen, die aber jederzeit fair waren. Die SG Rosenthal/Roda war am Ende ein würdiger Sieger.

Halbfinale: Ederbergland - Laisa/Bergh. 2:1 Bottendorf - Rosenthal/Roda 2:4 Spiel um Platz drei: Laisa/Bergh. - Bottendorf n.E. 4:2 Endspiel: Ederbergland - Rosenthal/Roda n.E. 1:4

Die Viertelfinal-Spiele:

Im ersten Viertelfinale wurde der FC Ederbergland seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang die SG Oberes Edertal/Dodenau I klar und deutlich mit 5:1. Enger und umkämpfter war dann schon das zweite Viertelfinale. Hier setzte sich der TSV Bottendorf knapp mit 1:0 gegen die SG Rennertehausen/Battenfeld durch. Der SV Willersdorf führte gegen die SG Laisa/Berghofen bereits früh mit 1:0, musste sich aber in der Schlussphase noch mit 3:1 geschlagen geben.

Als letzte Mannschaft sicherte sich schließlich die SG Rosenthal/Roda das Ticket fürs Halbfinale. Mit 5:1 wurde der Gastgeber, die SG Geismar/Ellershausen, aus dem Turnier geworfen.

Von Michael Paulus