Spielabbruch nach Unwetter: Wiederholung ist die Regel

So sah es auf dem Sportplatz in Bottendorf am Sonntag aus.

Frankenberg. Am vergangenen Sonntag hat ein Frühjahrs-Unwetter mit Regen und Hagel auch die heimischen Fußballer von ihrer Lieblingsbeschäftigung abgehalten oder sie dabei zumindest empfindlich gestört. Was passiert bei einem Spielabbruch?

Bei den B-Ligisten SV Willersdorf und SV Ellershausen sowie in der Kreisliga A in Bottendorf und bei der SG Rosenthal/Roda wurden die Spiele abgebrochen oder erst gar nicht angepfiffen.

Drei der Begegnungen wurden gleich für diese Woche neu angesetzt. Bei der in der 70. Minute beim Stand von 2:0 abgebrochenen Partie zwischen TSV Bottendorf und SG Wollmar/Frohnhausen setzten sich die betroffenen Klubs noch am Sonntag mit dem Klassenleiter in Verbindung und teilten ihm mit, dass mit Zustimmung beider Kontrahenten das Spiel mit 2:0 in die Wertung gehen sollte. Der Klassenleiter stimmte zu. Das allerdings führte zu Ärger bei der SG Rennertehausen/Battenfeld. Wir haben recherchiert, was die HFV-Statuten zu solchen Fällen sagen.

?Wer entscheidet über einen Spielabbruch?

!Ausschließlich der Schiedsrichter darf ein Spiel abbrechen. Bei witterungsbedingten Unterbrechungen oder bei einem Flutlichtausfall muss dieser jedoch abwarten, ob eine Fortsetzung des Spiels innerhalb von 30 Minuten möglich wird. Ist dies nicht der Fall, kann der Unparteiische die Partie auch ohne die Absprache mit den Vereinen abbrechen. Dies vermerkt er im Spielbericht und schreibt zusätzlich einen Sonderbericht.

?Können die Vereine den Wunsch äußern, die Partie so zu werten, wie es beim Abbruch stand?

!Besonders in den letzten Spielen einer Saison wird häufig von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Der Staffelleiter kann auch bei den Vereinen anfragen, ob sie mit der Wertung der Partie zum Zeitpunkt des Spielabbruchs einverstanden sind. Bei einer entspannten Tabellensituation stimmen die unterlegenen Vereine dem Vorschlag oft zu.

?Ist es möglich, lediglich die Restspielzeit nachzuholen?

!In der Regel werden Spiele komplett neu angesetzt. Dass lediglich die Restspielzeit nachgeholt wird, geschieht in den allerwenigsten Fällen.

?Kann ein Verein gegen eine Neuansetzung Einspruch einlegen?

!Ja. In der ersten Rechtsinstanz können Vereine bei einem Einzelrichter Einspruch gegen Spielwertung oder Neuansetzung einlegen. Das Sportgericht auf der Kreis- oder Regionalebene folgt in der zweiten Instanz. Das Urteil des höchsten Sportgerichts in der dritten Instanz ist endgültig und nicht anfechtbar.

?Was macht der Sportrichter genau, nach welchen Überlegungen handelt er?

!Ob der Abbruch durch höhere Gewalt oder Tumulte entstanden ist, ist erst einmal egal. „Ein Sportrichter bewertet die Situation“, heißt es. Bei Spielabbruch durch höhere Gewalt steht in der Regel die Wiederholung an.

?Es kommt dem Sportrichter also auch auf die jeweilige individuelle Situation an?

!In jedem Fall hat der Sportrichter auch einen gewissen Ermessensspielraum. Wäre das Spiel bei dem selben Spielstand etwa erst in der 88. Minute abgebrochen worden, könnte der Richter dann auch urteilen, dass die Zeit nicht mehr gereicht hätte, das Spiel zu drehen und es nicht zu einer Neuansetzung käme. (schä/had)