Schwälmerin Lisa-Maria Draude gewinnt das St. Georg Special

Gemünden/Wohra. Die Schwälmerin Lisa-Maria Draude hat die schwerste Prüfung des zweitägigen Dressurturniers in der Wohrastadt gewonnen.

Auf ihrem 14-jährigen Hannoveraner Wallach siegte die Amazone im St. Georg Special* mit 805 Zählern, das entspricht 65,447 Prozent. Zweite wurde die Borkenerin Carmen Vollbach (787 Punkte) vor Silke Metzger (Rosenthal-Willershausen) auf ihrem neunjährigen Wallach Dreamy mit 785 Zählern. In dieser hochkarätigen Prüfung waren fünf Teilnehmer am Start. Der Prix St. Georges ist die internationale Dressurprüfung mit dem niedrigsten Niveau dieser Altersklasse. Er darf mit Pferden bestritten werden, die mindestens sieben Jahre alt sind.

Auf der Sportanlage Auestraße stand am Samstag eine Dressurprüfung der Klasse S* auf dem Programm. Hier siegte Kirsten Geilhof (Ebsdorfer Grund) mit 858 Punkten. Das heimische Duo Silke Metzger (Rosenthal) und Nadine Geißer (Frankenberg) konnte sich nicht platzieren.

Fünf M-Dressuren

+ Gleich fünf M-Dressurprüfungen hatte der gastgebende Reit- und Fahrverein Gemünden am Samstag und Sonntag ausgeschrieben. In der Dressurprüfung der Klasse M** am Sonntagmittag siegte Dr. Maren Schwickardi-Jerrentrup mit 609,5 Zählern.

Erfolgreich war das Südkreis-Duo Silke Metzger und Nadine Geißer in der Dressurprüfung der Klasse M* am Samstagmittag. Metzger erreichte Rang zwei, vor Nadine Geißer auf ihrem 13-jährigen Wallach Crunchynut. Gundermann (7.) und Freudenfeld-Waid (10.) landeten unter den Top-ten. In der Dressurprüfung der Klasse M* am Sonntagmorgen nahmen Daniel Balzer (Rosenthal), Isabell Grede (Geismar) und Dr. Jutta Freudenfeld-Waid (Bad Wildungen) teil.

Eine Dressurprüfung der Klasse L, geritten auf Kandare mit acht Startern bildete am Sonntagnachmittag den Abschluss der drei Gemündener Turniertage. Nicht platziert, aber auf Rang fünf war der Frankenberger Florian Horstschäfer auf seiner Trakehner-Stute Marina bester heimischer Teilnehmer. Erfolgreicher war Horstschäfer am Samstag in der L-Dressur, Trense. Dort erreichte er Rang vier, vor Ilka Gundermann.

Anne Schneider (Rosenthal-Willershausen) mit Mein Glück und Lara Lerch (RVPZFV Ellersgrund-Gemünden) holten sich ebenfalls Siegerschleifen. In diesen Prüfungen wurde die Korbacherin Christina Grebe mit ihrem Hengst Stajner jeweils Dritte. (zmp)