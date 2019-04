Streckenrekord für Micha Thomas auf der Mitteldistanz

Dodenhausen. Michael Rommel vom Tuspo Borken hat am vergangenen Samstag im Kellerwald die Königsetappe des 3-Berge-Laufs über 26,2 Kilometer gewonnen. Seine Zeit: 2:03,48 Stunden.

Bei den Frauen feierte Heike Schneider (Marburg) in 2:31,45 Stunden in Dodenhausen ihren dritten Sieg in Folge.

Die 18. Auflage, zugleich dritter Wertungslauf des Waldeck-Frankenberg Laufcups 2019, lockte trotz Sonnenschein und Temperaturen um die 18 Grad nur 153 Läufer an den Start, darunter waren auch elf Nordic-Walker. Organisationschef und Starter Klaus Kirschner schickte die Teilnehmer aller drei Läufe um 13 Uhr gemeinsam auf die Strecken. Über 26,2 Kilometer waren 950 Meter Höhendifferenz, über 13,7 Kilometer 370 Meter und über 4,3 Kilometer 130 Meter zu bewältigen.

26,2 Kilometer

Sieger Michael Rommel (M 30) hatte im Ziel einen knappen Vorsprung von 36 Sekunden heraus gelaufen. M-40-Läufer Andreas Schnabel aus Frielendorf folgte in 2:04,24 Stunden. Clemens Blaschke vom TV Bergheim erreichte das Ziel nach 2:08,53 Stunden und war damit als Dritter gleichzeitig schnellster heimischer Läufer. W50-Läuferin Heike Schneider triumphierte nach 2:31,45 Stunden bereits zum dritten Mal in Folge. Für die Zweitplatzierte Silke Stief (TG Wehleiden) blieben die Uhren nach 2:42,42 Stunden stehen.

13,7 Kilometer

42 Läufer nahmen die Mittelstrecke über 13,7 Kilometer in Angriff. Micha Thomas von der LG Eder (M 35) hatte im Ziel gleich 1:52 Minuten Vorsprung auf M40-Läufer Lars Siegmund (SF Blau-Gelb Marburg, 54:19) und in 52:27,3 Minuten einen neuen M35-Streckenrekord aufgestellt. Auf Platz drei folgte M50-Sieger Peter Groß vom SV Odershausen, der mit seiner Zeit von 57:52,3 Minuten sogar 15 Sekunden schneller als im Vorjahr unterwegs war.

Beachtenswert war auch die Leistung des Fußballers Ralph Wenzel. Als ehemaliger Hessenligaspieler präsentierte er sich im Alter von 52 Jahren noch topfit und bewältigte die Strecke in ansprechenden 1:06,02 Stunden.

Mit 1:05,38 Stunden siegte auch über die Mitteldistanz eine weitere Marburger Läuferin, nämlich Veronika Wesp. Als Zweite folgte Sonja Gabriel (ASC Dillenburg) in 1:10,26 Stunden. Auf ihrer „Lieblingsstrecke“ präsentierte sich die 56-jährige Frankenbergerin Heike Weiß (Laufen gegen Krebs) in guter Form: Sie überquerte die Ziellinie als Gesamtdritte und W55-Siegerin nach 1:19,34 Stunden, damit war sie nur 16 Sekunden langsamer unterwegs als 2018.

4,3 Kilometer

Im „Generationenlauf“ über 4,3 Kilometer – die jüngsten Läufer waren elf Jahre alt und Walter Müller (LG Eder) ging mit 83 Jahren als ältester Läufer an den Start – schafften es 46 Teilnehmer in die Ergebnisliste. U20-Läuferin Madita Hendrik (Oberurff) siegte in 19:46 Minuten vor U14-Läuferin Charlotte Look (Wetter, 22:01). Hiltrud Rösner (SDV Herzhausen) gewann die W60 in 25:44 Minuten, Gisela Zapf vom TV Bergheim die W65 in 27:59 Minuten. Während der Siegerehrung dankten die Teilnehmer dem SV Dodenhausen, der mit einem großen Team wieder einmal für eine optimale Abwicklung gesorgt hatte.

Von Werner Hoffmann