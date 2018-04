SV Rennertehausen macht den  Klassenerhalt perfekt und jubelt

Rennertehausen. Mit einem 7:7-Unentschieden endete das letzte Heimspiel der Hessenliga-Damen des SV Rennertehausen am vergangenen Wochenende. Dabei profitierten Klaus-Materna, Ernst und Co. auch davon, dass der Gast vom TLV Eichenzell nur mit drei Spielerinnen nach Battenberg gekommen war.

Rennertehausen - Eichenzell 7:7. „Obwohl Eichenzell nur zu dritt angetreten ist, war es trotzdem für uns ein sehr schweres Spiel“, sagte Melanie Landau nach Spielende. „Da sie im vorderen Paarkreuz komplett waren, war es für uns schwer, dort zu punkten“, fügte die Mannschaftsführerin des SVR an.

Gleich zu Beginn lief es nicht optimal für das heimische Quartett, Nina Klaus-Materna und Jessica Engelbach mussten ihr Doppel nach fünf hart umkämpften Sätzen abgeben. Das zweite Doppel ging kampflos an den SVR, sodass es nach den Doppeln 1:1 stand.

Von den dann folgenden vier Einzeln gingen drei verloren, einzig das Spiel von Melanie Landau konnte kampflos für die Heimmannschaft verbucht werden. So stand es nach dem ersten Durchgang 4:2 für die Gäste aus Eichenzell. Bedeutend besser lief es dann aber im zweiten Durchgang: Zwar musste Ute Ernst sich im Spitzeneinzel gegen Jennifer Kirst geschlagen geben, dann aber verbuchten in der Folge Nina Klaus-Materna, Melanie Landau und Jessica Engelbach ihre Einzel für sich. Und so stand es nach dem zweiten Durchgang 5:5-Unentschieden. In der Schlussrunde punkteten dann Ute Ernst und Nina Klaus-Materna noch einmal für den SV Rennertehausen und sicherten damit ihrer Mannschaft einen Zähler beim 7:7.

Da der TSV Beuern als nächster Verfolger des SV Rennertehausen gegen Tabellenführer Auedamm verlor, sicherten sich Engelbach, Landau und Co. einen Spieltag vor dem Saisonende den Klassenerhalt.

Von Michael Paulus