SV Rennertehausen schafft zum fünften Mal in Folge den Klassenerhalt

Altmorschen. Mit einer 4:8-Niederlage beendeten die Hessenliga-Damen des SV Rennertehausen die Tischtennis-Saison.

Gegen den Meister und Aufsteiger in die Oberliga, TTG Morschen-Heina, verkauften sich Ernst, Engelbach und Co. teuer und zeigten im Saisonfinale eine gute Mannschaftsleistung.

„Wir freuen uns, dass wir eine gute Leistung zum Abschluss zeigen konnten“, sagte Melanie Landau nach Spielende. „Wir wollten den Meister ein wenig ärgern. Dies ist uns ab und an gelungen. Jetzt sind wir froh, dass wir zum fünften Mal in Folge unser Ziel Klassenerhalt in der Hessenliga erreicht haben“, so die Spielführerin weiter.

In der Tat war das Quartett aus Rennertehausen nicht nur zum Feiern und gratulieren nach Altmorschen gekommen, sondern forderte den Meister noch mal richtig. Nach den Doppeln stand es wie so oft 1:1. Ute Ernst und Melanie Landau sicherten sich in fünf Sätzen den ersten Punkt. Melanie Landau musste sich aber Annabelle Bey, Morschens Nummer 1, geschlagen geben. Nina Klaus-Materna sicherte nach fünf engen Sätzen den zweiten Sieg für den SVR. Keine Punkte gab es im Anschluss im hinteren Paarkreuz, auch wenn Ute Ernst bei ihrer Fünfsatz-Niederlage knapp daran vorbei schrammte. So stand es nach dem ersten Durchgang 4:2 für die Gastgeberinnen.

Auch der zweite Abschnitt begann nicht so erfolgreich für das heimische Quartett. Ute Ernst holte mit ihrem Fünfsatz-Sieg gegen Malena Bey den dritten Punkt. Nina Klaus-Materna ließ in der Schlussrunde sogar Punkt Nummer vier folgen. Allerdings war mehr nicht mehr möglich, da Annabelle Bey gegen Ute Ernst in vier Sätzen die Oberhand behielt.

Die Damen des SV Rennertehausen beenden die Saison auf Platz sechs und gehen im Herbst in ihre sechste Hessenliga-Saison. Nach Spielende feierte beide Mannschaften zusammen einen gelungenen Saisonabschluss, die einen die Meisterschaft und die anderen den Klassenerhalt.

Von Michael Paulus