Topspiel steigt in Allendorf: Beste Abwehr trifft auf besten Sturm

Stehen sich im Topspiel am Samstag gegenüber: Timo Metz (Bunstruth/Haina, links) und Steven Wölbing von der SG Rennertehausen/Battenfeld.

Allendorf-Eder, Wenn die SG Rennertehausen/Battenfeld am Samstag ab 14.30 Uhr die SG Bunstruth/Haina empfängt, trifft nicht nur der Tabellendritte auf den Spitzenreiter, sondern auch die stärkste Abwehr der Liga (Re/Ba, 19 Gegentreffer) auf den stärksten Sturm (Bunstruth/H., 89 Tore). Gespielt wird auf Kunstrasen in Allendorf.

„Das ist ein echtes Spitzenspiel. Wenn wir gewinnen, dann können wir uns schon ordentlich von den anderen absetzen“, weiß Steffen Schmermund, dass seine Mannschaft vor einem wichtigen Spiel steht. Dennoch möchte er die Ansprüche nicht zu hoch schrauben. „Re/Ba hat eine super Mannschaft beisammen. Es wird sicherlich nicht leicht, die zu schlagen. Ich wäre mit einem Punkt schon zufrieden, weil wir den Gegner auf Abstand halten.“

Sein Team hat momentan einen unglaublichen Lauf: Seit 15 Spielen hat das Team um Torjäger Andrei Moldovan nicht mehr verloren und schoss allein in den letzten vier Partien 32 Tore. Torjäger Moldovan erzielte bislang mit 42 Treffern mehr Tore als die gesamte Re/Ba-Mannschaft. „Klar, Moldovan ist ein überragender Fußballer, aber es reicht nicht, nur ihn auszuschalten. Bunstruth hat auch ein starkes Mittelfeld, das ihn immer wieder gut in Szene setzen“, weiß Re/Ba-Trainer Andreas Schmalfuß um die Offensivqualitäten der gesamten gegnerischen Mannschaft Bescheid. Auch Steffen Schmermund fügt hinzu: „Unsere jungen Spieler kommen immer besser in Tritt und entwickeln sich zu echten Stammkräften. Wir sind breiter aufgestellt als letzte Saison.“

Auf der Gegenseite will Andreas Schmalfuß mit seinem Team dafür sorgen, dass Bunstruth keinen Grund zur Freude hat. „Wir wollen uns mit allem was wir haben dagegenstellen und nach Möglichkeit punkten, um den Kampf um die Meisterschaft offen zu halten“, gibt sich der Re/Ba-Coach kämpferisch.

Von Saskia Mann