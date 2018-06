Tourstart: Becker/Schröder zum Auftakt auf Rang zwei in Münster

Starker Auftakt in Münster: Paul Becker und Jonas Schröder landeten in Münster auf Rang zwei.

Münster. für die Beachvolleyballer Paul Becker und Jonas Schröder stand der Start auf der deutschen Tour auf dem Programm. Und der verlief erfolgreich: In Münster landeten sie nach starken Spielen auf dem zweiten Platz. Die Frankenbergerin Sarah Schneider musste sich mit ihrer Partnerin Anna Behlen mit Platz neun begnügen.

An Rang vier gesetzt standen Paul Becker und Jonas Schröder aufgrund des neuen Turniermodus direkt im Viertelfinale. Dass dies nicht unbedingt ein Vorteil ist, zeigte sich in ihrem ersten Spiel gegen Max-Jonas Karpa/Milan Sievers (VC Olympia Hamburg/Kieler MTV). Diese zwangen die Favoriten in den Tie-Break. Hier liefen Paul und Jonas schnell einem Rückstand hinterher. Beim 9:12 sah es schon nach einer Niederlage aus. Dann aber fanden die beiden Abwehrspezialisten wieder ins Spiel, glichen aus und feierten mit 16:14 den Einzug ins Halbfinale.

Dort wartete das an eins gesetzte deutsche Nationalteam Ehlers/Schümann. Zum Ende des ersten Satzes konnten Paul und Jonas zwar aufholen, mussten sich aber mit 19:21 geschlagen geben. Ähnlich lief es im zweiten Satz, nur mit besserem Ausgang für den Frankenberger: Mit 22:20 glichen Becker/Schröder aus. Auch im Tie-Break agierten die Teams ebenbürtig. Beide schenkten sich nichts. Letztlich war es ein starker Block von Jonas Schröder, der den überraschenden Finaleinzug mit 15:13 klar machte.

Die Gegner waren der mehrfache Weltmeister Bartosz Losiak und Partner Mariusz Prudel aus Polen – und die waren eine Nummer zu stark für Paul Becker/Jonas Schröder. 17:21 und 16:21 hieß es am Ende aus der Sicht von Becker und Schröder. „Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt und freuen uns über den zweiten Platz. Die Polen haben heute wie aus einem Guss gespielt und sind die verdienten Sieger“, bilanzierte Becker.

Bereits an diesem Wochenende geht es weiter mit der Beach-Tour in Dresden. Vom 15. bis 17. Juni spielen die besten deutschen Beachvolleyball-Teams auf dem Altmarkt um die zweiten Titel der Saison.

Schneider auf Platz neun

Einen guten Start ins Turnier erwischten Sarah Schneider und Anna Behlen, die gegen Larissa Claaßen und Nina Interwies (St. Pauli) glatt mit jeweils 21:12 gewannen. Gegen das slowakische Nationalteam Andrea Dubovcova/Natalia Strbova agierten die beiden Deutschen zwar auf Augenhöhe, mussten sich aber in einem engen Match jeweils knapp mit 19:21 geschlagen geben.

Durch den erstmals gespielten Turniermodus – zwölf Teams spielen in vier Dreiergruppen um den Einzug ins Viertelfinale gegen die vier Top-Gesetzten – bedeutete dies das frühe Aus. (br)