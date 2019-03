Trainer-Ehefrau Nina hilft mit Rat und Tat in der Halbzeitpause 

Ein nicht alltägliches Trainertrio hat der Frankenberger B-Ligist SG Ernsthausen/Münchhausen: Im Topspiel des Wochenendes gab auch Trainer-Ehefrau Nina Tipps.

Ein guter Start in die Rückrunde gelang am Sonntag Tabellenführer SG Ernsthausen/Münchhausen. Mit 7:2 wurde im Topspiel der Kreisliga B Verfolger Türkgücü Allendorf auf die Heimreise geschickt.

Und das offenbar auch dank eines Trainertrios auf dem Platz: Denn Trainer Eduard Klaus spielte aufgrund von Personalproblemen ausnahmsweise selbst. Sein „Co“ Holger Siemon stand für ihn an der Linie. Und in der Pause kam Nina Klaus-Materna dazu, die Frau des spielenden Coaches, die früher selbst spielte. Was war denn da los? Wir haben nachgefragt:

In der Halbzeitpause tauchte Nina Klaus-Materna auf, die selbst Tischtennis-Hessenliga spielt. Die Ehefrau von Eduard gab ihrem Mann kurz vor Anpfiff einige Tipps. Mit Erfolg wie sich zeigen sollte, denn die Defensive der Hausherren war nach dem Wechsel deutlich stabiler.

„Bei uns zu Hause wird jeden Tag über Fußball gesprochen“, sagt Eduard Klaus. Dabei gehe es natürlich hauptsächlich um die SG Ernsthausen/Münchhausen. „Wir sprechen dabei über verschiedene Dinge. Das geht von Trainingssteuerung und Inhalten bis hin zu taktischen Dingen oder Aufstellungen zum Spiel“, so Klaus weiter.

Zugute kommt ihm dabei, dass seine Frau Nina früher selbst aktiv Fußball gespielt hat. So war Nina unter anderem in Frankenau, Bottendorf, Armsfeld und Battenhausen am Ball. Hier hat sie in der Bezirksoberliga gekickt. Auch ihren Job als Physiotherapeutin nutzen die beiden für die Arbeit mit der Mannschaft. Nina berichtet: „Ich habe mit den Jungs schon einige Einheiten durchgeführt. Das geht von Athletik-Training über Krafttraining bis hin zur Aqua Gymnastik. Daher kenne ich die Mannschaft recht gut und kann meinem Mann hier und da auch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Dieses SG-Trainer-Model scheint ja sehr erfolgreich zu sein, führt Ernsthausen/Münchhausen doch die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an und gilt als großer Meisterschaftsfavorit.

Von Michael Paulus