Triathlet Mehrhoff siegt  über 5 Kilometer vor Physiotherapeut Kramer

Abendlauf des TSV Hemfurth lockte rund 250 Sportler

+ © Foto: Werner Hoffmann Schnelles Trio: Relin Mehrhoff (Mitte) gewann über 5000 m vor Thorsten Kramer (rechts) und Markus Waldeck. © Foto: Werner Hoffmann

Hemfurth. 247 Sportler lockte bei optimalen Laufbedingungen der 32. Abendlauf des TSV Hemfurth am Freitagabend an den Start. Über die zehn Kilometer siegte Thorsten Herrig (VfL Marburg) in 35:40 Minuten, bei den Frauen triumphierte Birgit Reese (TV Wetter) in 51:10. Eingebunden in diese Veranstaltung war der 13. Feuerwehrlauf Waldeck- Frankenberg.