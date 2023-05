Steffen Mengel: „Ich hatte diesen verrückten Traum“

Von: Hans Dreier

Im Trainingslager zur Vorbereitung auf den Ironman: Steffen Mengel aus Bottendorf. © PRIVAT

Triathlet Steffen Mengel vom TSV Bottendorf wagt sich an seinen ersten Ironman. Am 2. Juli will der 34-Jährige beim Ironman Frankfurt starten. Wie er sich vorbereitet, erzählt er im Interview.

Bottendorf - Steffen Mengel ist ein gestandener Triathlet. Der Lokalmatador vom TSV Bottendorf trainiert in diesem Frühjahr für etwas ganz Besonderes: einen Start beim Ironman.

Ein Ironman heißt 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad zu fahren und zum Abschluss einen Marathon mit 42,2 Kilometern zu laufen. Die Vorbereitung auf seinen ersten Ironman bestimmt in diesen Wochen das Leben von Steffen Mengel. Der 34-Jährige will zum ersten Mal in seinem Leben einen Ironman absolvieren, und zwar am 2. Juli den Ironman Frankfurt. Warum er das macht und wie er sich vorbereitet, das erzählt er im Interview.

Wir haben gehört, dass Sie sich dieses Jahr etwas ganz Besonderes vorgenommen haben: einen Start beim Ironman in Frankfurt, stimmt das?

Ja, das ist richtig. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Ironman auf Hochtouren.

Herr Mengel, der Burgwald-Triathlon zählt in jedem Jahr sicher zu ihren Pflichtveranstaltungen, ist das auch dieses Mal so? Zwischen dem Ironman am 2. Juli in Frankfurt und dem 14. Burgwald-Triathlon am 9. Juli liegt nur eine Woche, ist das nicht zu wenig Abstand, beides zu wollen?

Ja, auch dieses Jahr werde ich „versuchen“, beim Burgwald-Triathlon zu starten. Bisher habe ich nur eine Austragung des Burgwald-Triathlons verpasst. Eine Woche nach dem Ironman wird das sicherlich eine große Herausforderung und keine gute Voraussetzung, eine persönliche Bestzeit anzustreben, aber ein Plan für die schnelle Regeneration wurde schon mit meiner Physiotherapeutin Laureen Mohr erstellt, um möglichst „fit“ am Start zu stehen. Besonders wird dieses Jahr sein, dass ich mit meinem Zweitstartrecht für den VfL Marburg in der zweiten Hessenliga starten werde.

Wie kommt man auf die Idee, einen Ironman zu absolvieren? Was hat Sie dazu bewegt?

Seitdem ich als VIP-Gast 2015 einmal hautnah den Ironman in Frankfurt als Zuschauer miterleben durfte, hatte ich diesen verrückten Traum, diesen Triathlon einmal zu machen. Einen Start habe ich aber immer wieder verschoben, aus Respekt vor dieser gewaltigen Distanz. Durch einen Zufall letztes Jahr beim Familientriathlon in Marburg, wo einige Team Kollegen aus der Ligamannschaft als Helfer fungierten, entstand die Idee, dieses Jahr beim Ironman zu starten. Auch da zögerte ich, bis meine Frau sagte „Jetzt machst du mit“.

Der Ironman erfordert sicher eine andere Vorbereitung als die auf „normale“ Triathlon-Wettkämpfe? Können Sie erläutern, wie Sie sich vorbereiten und wo die Unterschiede liegen?

Ja, es ist eine ganz andere Art der Vorbereitung. Bei kürzerer Distanz liegt der Fokus voll und ganz auf der Schnelligkeit. „Kurze“ intensive Einheiten. Bei der Langdistanz liegt der Fokus eher auf der Ausdauer. Es war für mich anfangs sehr schwer, diesen Umstieg zu bewältigen. Die Länge der Trainingseinheiten haben sich nahezu verdoppelt, sodass zwischen 12 bis 14 Stunden Sport pro Woche zusammen kommen.

Da muss aber anderes kürzertreten, was ist das?

Ohne den „Freiraum“, der mir durch meinen Arbeitgeber Paul Köster und vor allem meiner Familie gegeben wird, würden diese Umfänge gar nicht möglich sein. Eine 40 Stunden Arbeitswoche, den Sport und das Familienleben unter einen Hut zu bekommen ist nicht immer leicht und erfordert viel Absprache und Organisation, was meine Frau zu großen Teilen übernimmt. Ich trainiere ohne einen Trainer und ohne einen speziellen Trainingsplan. Einzig das Buch „Mit jeder Faser“ vom Tagesschausprecher und Triathlet Thorsten Schröder sowie seine YouTube Videos, in denen er sein Training begleitet, um sich für den letztjährigen Ironman auf Hawaii zu qualifizieren, sind meine Basis und mein „Trainingsplaner“. Mein Training habe ich in Anlehnung an das gesehene und gelesene Wissen aus diesen Quellen aufgebaut.

Das klingt nach Ausprobieren, etwas Do it yourself und Schauen, wie es läuft?

Ja, ein echtes Experiment. Im Vordergrund muss bei mir aber immer „Spaß beim Training“ stehen. Anfangs war ich zu verbissen und habe oft ohne Spaß trainiert, weil es eben so sein musste! Das ging nach hinten los, weshalb der Körper und Geist Ende letzten Jahres wahrscheinlich auch gestreikt haben. Nach einer krankheitsbedingten Pause läuft die Vorbereitung seit Anfang des Jahres mit der neuen Herangehensweise bestens.

Sie sind Lokalmatador beim Burgwald-Triathlon. Eine Veranstaltung, die das Organisationsteam des TSV Bottendorf in all den Jahren immer perfekter organisiert hat und dafür zu recht schon viel Lob kassiert hat. Auch jetzt gibt es interessante Neuerungen? Sagen Sie in ihren wenigen werbenden Worten: Was ist das Besondere am Burgwald-Triathlon?

Das Besondere am Triathlon in Bottendorf ist die zentrale Lage des Sportgeländes, welches eine Verbindung aller drei Disziplinen perfekt ermöglicht. Für den Sportler ist alles ohne große Wege zurückzulegen, alles an einem Ort zu finden. Weiter sticht das sehr durchdachte Streckenkonzept hervor, mit dem diesjährigen Highlight, der gesperrten Radstrecke, worauf ich mich schon sehr freue.

Letzte Frage: Wie und wann sind Sie zu ihrer Sportart Triathlon gekommen?

Durch den 1. Burgwald-Triathlon zum 100-jährigen Bestehen des TSV Bottendorf im Jahr 2009. Damals noch in einer Staffel als Radfahrer und im nächsten Jahr dann erstmals als Einzelstarter auf der Strecke. Die Sprintdistanz war für mich zunächst noch eine riesige Herausforderung und es war für mich unvorstellbar, mal einen Wettkampf über die fast neun-fache Länge einer Sprintdistanz zu absolvieren. 13 Jahre später soll es soweit sein.