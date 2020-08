Stark zurück aus der Coronapause: Johanna Tripp auf Platz drei in München

Johanna Tripp hat die Corona-Zwangspause gut überstanden. Die Nationalschützin vom SV Ernsthausen hat bei einem ersten Leistungsvergleich der besten deutschen Schützinnen auf der Olympia-Schießsportanlage in München einen dritten Platz belegt.

München - Für die bisherige Juniorin ist das ein grandioser Erfolg in der Wettkampfklasse der Frauen, in die sie altersbedingt am 1. Januar aufgestiegen ist. Ausgetragen beim Neubeginn nach über fünf Monaten Unterbrechung wurden an zwei Tagen im Glutofen der Sportstätte Hochbrück die Wettbewerbe Kleinkalibergewehr-Dreistellung. Im ersten Match kam die einzige hessische Starterin im Feld der 24 Frauen aus dem Bundes- und die Landeskader auf 1173 Ringe. Das war nach dem ersten Tag der vierte Platz.

Im zweiten Durchgang kam Johanna Tripp tags darauf auf 1171 Ringe. Zusammen waren das 2344 Ringe und der dritte Rang nach den beiden Sichtungen im ersten Bundeskaderlehrgang.

Vier Wettkämpfe folgen

Weitere vier Wettkämpfe folgen in den nächsten beiden Lehrgängen am 22. und 23. August sowie am 26. und 27. September. „Die Ergebnisse bei diesen Kaderlehrgängen sind wichtig für die Besetzung der Nationalmannschaften, die im nächsten Jahr für Deutschland bei den Weltcups und die Quotenplatzturniere für Olympia in Tokio antreten“, kündigte Sportdirektor Heiner Gabelmann vom Deutschen Schützenbund nach den ersten beiden Sichtungen an.

Übertroffen wurde Johanna Tripp bei diesem ersten Leistungsvergleich nach der Coronapause von der überragenden Nationalschützin Jolyn Beer (SV Lochtum) mit 2370 (1186 und 1184) und der früheren Mengshäuser Bundesligaschützin Lisa Müller (SV Berg) mit 2352 (1178 und 1174).

Hinter sich ließ Johanna Tripp so bekannte Schützinnen wie Amelie Kleinmanns (SC Schmalbroich) mit 2340 (1168 und 1178) und Isabella Straub (SG Kirchseeon) mit 2339 (1170 und 1169). Beide standen 2018 bei der Weltmeisterschaft in Südkorea zusammen mit Jaqueline Becker (Niederaula) im deutschen Goldteam. Becker gehört dem Nationalkader nicht mehr an.

Barbe auf Rang neun

Bei den Junioren belegte Tom Barbe (SV Goddelsheim) den 9. Platz mit 2269 Ringen. Das waren 1132 und und 1137 Ringen in den beiden Sichtungen. Sein Abstand zu den Medaillenrängen: 34 Ringe.

Von Herbert Vöckel