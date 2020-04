TSV Altenlotheim: Das Schlagerspiel am Oberbach wird virtuell gekickt

Das Hinspiel-2:2 war real, im Rückspiel wird‘s am Oberbach virtuell: Hier die wirkliche Spielertraube mit Thomas Pendzich (11) gegen die Altenlotheimer Marc Andre Garthe (rechts) und Robin Wissemann (links), in der Mitte Latif Al Homssi.

Altenlotheim. Kreisoberligist TSV Altenlotheim lädt zum virtuellen Schlagerspiel gegen die SG Höringhausen/Meineringhausen ein. Eine Aktion, um den Fußballbetrieb in der Zwangspause zu unterstützen.

100 Jahre alt wird der TSV Altenlotheim in diesem Jahr. Und die Oberbachkicker haben erfolgreiche wie bewegende Fußballzeiten hinter sich. Die Corona-Krise macht nun auch vor ihnen nicht Halt – auch im Sport sind alle betroffen.

Sich damit abfinden, dass gerade in ihrem Jubiläumsjahr momentan der Ball komplett ruht, das wollen die Altenlotheimer nicht. Sie rufen deshalb für den kommenden Sonntag, 5. April, zu einem virtuellen Heimspiel auf: Denn just an diesem Sonntag hätte das Gipfeltreffen der Fußball-Kreisoberliga Waldeck zwischen dem Spitzenreiter TSV Altenlotheim und dem ärgsten Verfolger SG Höringhausen/Meineringhausen auf dem Spielplan gestanden. Bis Corona kam.

Die Idee dazu hatte Markus Knauer, 2. Vorsitzender des TSV: „Was virtuelle Spiele angeht, da gibt es ja ein hochklassiges Beispiel mit Union Berlin, die hatten ja wohl als Erste diesen Einfall. Wir wollen gerade in diesen schweren Zeiten etwas für unseren Verein machen. Gerade weil wir auch den 100. Geburtstag feiern, und sowohl die Endspiele im Waldecker Pokal als auch unsere für Mitte Juni vorgesehenen Jubiläumsfeierlichkeiten nun durch die Krise ganz infrage stehen oder verschoben werden müssen“, sagt Knauer.

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, heißt es nun auf der Homepage des TSV, „trotz der Corona-Krise möchten wir dieses Fußball-Event virtuell stattfinden lassen.“

Dabei sollen die Fans nicht auf den Platz kommen, sondern den Verein mit Bestellungen über die Homepage unterstützen. Eine virtuelle Eintrittskarte für das Schlagerspiel gegen Hö/Mei kann zum Beispiel für 2,50 Euro erworben werden.

Der Vorstand wird grillen und liefert den Fans die kulinarischen Oberbach-Klassiker Bratwurst für 2,70 Euro, Steak für vier Euro und Flaschenbier-Sechserpack für 9,50 Euro bis ans Haus. Ab 15 Uhr am Sonntag, so wird es auf der Homepage angekündigt, werden die Bestellungen in Altenlotheim bis an die Haustür geliefert.

Dass dabei alles nach den gegenwärtigen Verhaltensregeln abläuft, das ist Markus Knauer ebenso wie dem Vorsitzenden Kai Bremmer wichtig: „Wir liefern kontaktlos, also ihr bestellt und bezahlt online. Wir liefern straßenweise mit Moped und Auto, jeweils nur ein Fahrer. Wir liefern, klingeln und sind dann schon weg.“

Auch beim Grillen würden die erforderlichen Ansprüche an die aktuelle Situation erfüllt. Für Hygiene, Schutzmaßnahmen und Sauberkeit sei gesorgt. Eintrittskarten erwerben und das kulinarische Angebot bestellen, all das geht ab sofort auf der Homepage www.altenlotheim.de.

„Es sind schon Eintrittskarten geordert worden. Und auch erste Essensbestellungen sind bereits eingegangen“, berichtet Markus Knauer. had