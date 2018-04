TSV Bottendorf: Der 10. Burgwald-Triathlon wird  groß gefeiert

Von der Rampe geht es in den Teich: Beim Swim&Run gibt es keinen Massenstart. Vom temporären Steg startet alle 15 Sekunden ein Athlet (bei den Hessischen alle 10 Sekunden). In Bottendorf ein bewährtes Prozedere.

Bottendorf. Den Samstag, 21. Juli, sollten sich nicht nur Bottendorfer, sondern Mehrkampfsportler und ihre Fans aus der gesamten Region im Kalender dick mit Rotstift markieren: Dann steigt im Nemphestadion der beliebte Burgwald-Triathlon. Und der feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Denn zum zehnten Mal richtet der TSV Bottendorf diesen großen Dreikampf aus.

Der soll an diesem Julitag nicht nur sportlich, sondern darüber hinaus etwas Besonderes werden. „Aufgrund des runden Jubiläums mit der zehnten Auflage wollen wir die Veranstaltung etwas größer aufziehen“, sagt Fabian Glaßl. Bereits zum dritten Mal werden die Hessischen Triathlon-Ligen einen Wettkampf in Bottendorf absolvieren. Es gibt Rennen der 3., 4. und 5. Hessischen Triathlon-Liga. Zudem werden die Hessischen Meister auf der Triathlon-Sprintdistanz ermittelt.

Außerdem bietet das Organisationsteam um Fabian Glaßl den „normalen“ Jedermann-Triathlon an. Eine Premiere gibt es darüber hinaus mit dem Burgwald-Duathlon: Der auf den Zweikampf aus Radfahren und Laufen reduzierte Wettbewerb (5 km Laufen, 20 km Rad, 2,5 km Laufen) ist für diejenigen Sportler gedacht, die sich nicht so gerne ins kühle Nass stürzen.

Duathlon mit Staffeln

Denn die Erfahrung wurde nicht nur in Bottendorf gemacht: „Ganz, ganz viele werden bei einer Teilnahme vom Schwimmen abgeschreckt“, sagt Fabian Glaßl. Die beliebten Staffeln sollen in diesem Jahr nur für den Duathlon angeboten werden. Auch hier hoffen die Veranstalter, dass sie zum Jedermann-Triathlon und auch zum Duathlon mit der Staffel noch ganz viele heimische Athleten locken können.

Insgesamt rechnet Glaßl, wenn es gut läuft, mit bis zu 400 Startern in allen Wettbewerben. Kommen 30 Ligateams (eines besteht aus fünf Startern), sind das schon 150 Triathleten. Zur Hessischen Meisterschaft auf der Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 20 km Rad, 5000 m Laufen) werden etwa 70 bis 100 Anmeldungen erwartet.

Aufgebaut werden soll zum Jubiläum ein großes Festzelt neben der Wechselzone auf dem Sportplatz. Dort wird am Abend ab 19 Uhr die große Feier „10 Jahre Burgwald-Triathlon“ steigen. Dafür haben die Bottendorfer zwei klasse Bands verpflichtet: Zunächst ab 20 Uhr wird die Band „The Red Hot – Red Hot Chili Peppers Tribute“ aus Mainz spielen. Am Bass in dieser Band spielt der Bottendorfer Tobias Kowalewski. Und zum Ende, ab 22 Uhr, präsentieren sich „Die Toten Ärzte – Die Hosen und Ärzte Coverband“ aus Hamburg. Sie sorgte erst kürzlich vor 500 Besuchern in der Battenberger Burgberghalle für mächtig Stimmung.

Starter haben Eintritt frei

Für alle Starter gilt: Mit dem Startgeld ist bereits der Eintritt für die Abendveranstaltung bezahlt, wie Fabian Glaßl betont. Der Vorverkauf für die Jubiläumsfeier startet am 1. Mai: Die Karten kosten 10 Euro (Abendkasse 15 Euro).

Das Wochenende wollen die Triathleten dann am Sonntag mit der Bottendorfer Bevölkerung ausklingen lassen: bei einem gemütlichen Frühschoppen ab 11 Uhr. Aufspielen wird dazu die Blaskapelle des Musikzuges Bottendorf.